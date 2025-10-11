На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам

В это воскресенье, 12 октября, в разных странах Европейского Союза планируется постепенное внедрение биометрической системы регистрации въезда и выезда EES (Entry/Exit System). Создается новая информационная система, где будут регистрироваться все граждане стран из-за пределов ЕС каждый раз, когда будут выезжать или въезжать в ЕС. Что стоит знать украинцам, расскажет УНН.

Система EES: как работает и когда заработает полностью

Представители Европейской Комиссии объявили в июле 2025 года о новых изменениях, которые вступят в силу с 12 октября 2025 года. В соответствии с изменениями, создается новая информационная система EU Entry/Exit System (EES), где будут регистрироваться все граждане стран из-за пределов ЕС каждый раз, когда будут выезжать или въезжать в ЕС. На законодательном уровне система EES была утверждена в 2017 году.

Изменения касаются государств, входящих в Шенгенскую зону (25 государств ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Это будет применено в отношении граждан третьих стран, которые стремятся путешествовать в вышеупомянутые государства с наличием краткосрочной визы или граждан, которым не нужна виза.

EES является частью пакета Европейского Союза "Умные границы", основная цель которого заключается в улучшении контроля над границами ЕС. Кроме системы EES, в пакет входят расширенное использование систем Автоматического пограничного контроля стран ЕС (ABC), а также Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (ETIAS).

Новые правила пересечения границы с ЕС

Новая система заменит более традиционный штамп в паспорте. Отныне все будет цифровизировано: сбор биометрических данных, сканирование отпечатков пальцев и остальной информации о тех, кто путешествует.

У детей до 12 лет отпечатки пальцев не будут снимать, однако изображение их лиц будет внесено в систему.

Регистрации в EES требуют все граждане, въезжающие в ЕС на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней).

Не подлежит регистрации в EES:

лица, имеющие статус временной защиты в ЕС;

владельцы видов на жительство в странах ЕС;

владельцы долгосрочных виз одной из стран ЕС.

Система EES имеет целью борьбу с нелегальными мигрантами за счет получения более актуальных и верифицированных данных. Пересечение границы станет более автоматизированным – если человек один раз предоставил свои данные для системы, то потом уже не нужно будет их предоставлять еще раз.

Данные тех, кто пересекает границу, будут под усиленной киберзащитой. Система EES заработает не сразу, а с определенным переходным периодом. Ожидается, что страны-члены ЕС смогут полностью внедрить систему сбора данных до 10 апреля 2026 года. Пограничники за эти полгода будут собирать данные для системы и модернизировать ее.

Европейский Союз пошел на реформирование системы пограничного контроля из-за вопросов нелегальной миграции из стран Африки и Ближнего Востока. По данным пограничной службы Frontex в течение января-февраля 2025 года 25 тысяч человек нелегально пересекли границы ЕС в нескольких регионах – Восточное Средиземноморье, Западные Балканы, Центральное Средиземноморье, Западное Средиземноморье, а также Ла-Манш.

Въезд украинцев в Европу

Для украинцев новые условия въезда в ЕС мало что меняют, ведь продолжает работать безвизовый режим, который начал действовать в 2017 году. 13 июня 2025 года Европейский Совет продлил действие временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.

Правда, Европейский Совет и Европейский Парламент предлагают изменения в визовую политику в части отзыва безвизового режима. Это возможно при следующих условиях: рост количества несанкционированных въездов в ЕС, схемы получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции, гибридные угрозы, а также ухудшение отношений ЕС с третьим государством (нарушение прав человека и устава ООН).

В Госпогранслужбе объясняли, что Польша уже начала тестировать эту систему, и с 12 октября, по имеющейся информации, эта система должна постепенно внедряться в разных странах.

"Не обязательно именно с 12 октября по всем внешним границам Шенгенской зоны эта система полноценно заработает, потому что видим, что Польша уже тестирует, кто-то может начать такие мероприятия после 12 октября. Но, собственно, она предусматривает также сбор необходимой информации: фотография человека, отпечатки пальцев, внесение информации о паспортных данных", - сообщал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По словам Демченко, эта база данных будет содержать информацию о въезде и выезде в страны Европы.

"Из-за снятия биометрических данных, необходимости сделать фотографии может несколько увеличить время на оформление, хотя, скорее всего, это будет только тогда, когда эта система будет тестироваться, поэтому людям стоит это учитывать при пересечении границы на выезд из Украины", - отмечал спикер.

Как отмечали в Департаменте консульской службы МИД Украины, все пассажиры транспортных средств должны выходить из транспорта для прохождения биометрии.

Железнодорожные путешествия – процедура будет зависеть от пункта пропуска, может отличаться. Отказ предоставить биометрические данные = законное основание для отказа во въезде.

Заместитель директора Светлана Крыса подчеркивала, что европейская система будет "четкой и структурированной", однако начало ее внедрения потребует больше времени на прохождение пограничной проверки.

Я бы хотела дать практический совет нашим гражданам: если они будут ехать в страны ЕС и в дальнейшем, например, планировать перелет самолетом в другие страны, то нужно принимать во внимание, что на первых порах проверка на границе будет занимать больше времени. То есть наши граждане должны добавлять один-два часа к своему времени путешествия - отмечала Крыса.

По ее словам, на практике такая проверка будет проходить в три шага: люди будут выходить из автомобилей или автобусов, затем у них будут брать биометрические данные, а далее будет происходить регистрация в автоматизированной системе.

"То есть теперь штампы в паспорта ставиться не будут, но информация о каждом человеке будет собрана в этой единой электронной системе", - подчеркивала Крыса.

Кроме того, к очередям готовят и в ЕС. Порты, аэропорты и железнодорожные терминалы были вынуждены установить машины для проведения проверок, что позволит должностным лицам проверять информацию об иммиграционном статусе людей и автоматически идентифицировать тех, кто превышает срок действия своих виз или разрешенных сроков пребывания.

Сначала страны начнут внедрять проверки только на определенных пунктах пересечения границы или для определенных категорий лиц. Например, Нидерланды начнут в портах Эймейден и Эмсхавен, а в амстердамском аэропорту Схипхол контроль введут только 3 ноября.

В Германии биометрический контроль начнется в аэропорту Дюссельдорфа в воскресенье, затем в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, а затем в морских портах и других пунктах пропуска.

Однако, хотя сейчас проверка паспортов проводится в транспортном средстве, новая схема требует от людей парковаться в специально отведенных местах и выходить из своих транспортных средств, чтобы пройти проверку, которая, по оценкам Eurotunnel, занимает две минуты на пассажира.

