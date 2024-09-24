ЕС меняет правила пересечения границы - какие нововведения и когда ждать

ЕС меняет правила пересечения границы. Вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев, сообщили в Telegram-канале правительства, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, безвиз не отменяется и никаких дополнительных сборов сейчас не вводится.

"Меняется подход к проверке документов. 3 10 ноября на границах ЕС заработает новая ІТ-система EES. Она автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это касается всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза", - говорится в сообщении.

Что изменится?

"Система EES однократно зафиксирует ваши биометрические данные и будет хранить их 3 года. Штампов в паспорте больше не будет. Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания", - рассказали об изменениях.

Чего ждать на границе?

"Во время первого въезда у вас возьмут биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Время прохождения границы может увеличиться - примерно на 40 секунд, пока будут собирать ваши данные", - сказано в сообщении.

Подробнее то, зачем внедряют изменения и каких нововведений ждать на границе, также показали в инфографике.