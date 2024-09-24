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ЄС змінює правила перетину кордону - які нововведення і коли чекати

Київ • УНН

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З 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова ІТ-система EES для автоматичної фіксації в'їзду і виїзду іноземців. Замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців.

ЄС змінює правила перетину кордону. Замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців, повідомили в Telegram-каналі уряду, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, безвіз не скасовується і жодних додаткових зборів зараз не запроваджується.

"Змінюється підхід до перевірки документів. 3 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова ІТ-система EES. Вона автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосується всіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу", - ідеться у повідомленні.

Що зміниться?

"Система EES одноразово зафіксує ваші біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. Штампів у паспорті більше не буде. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування", - розповіли про зміни.

Чого чекати на кордоні?

"Під час першого в'їзду у вас візьмуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя. Час проходження кордону може збільшитися - приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть ваші дані", - сказано у повідомленні.

Детальніше те, навіщо впроваджують зміни та яких нововведень чекати на кордоні, також, показали в інфографіці.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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