06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 8224 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 21177 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 51505 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 69930 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 86617 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 155601 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 123010 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109932 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 145960 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Европейский Союз с 12 октября 2025 года вводит новую автоматизированную систему въезда/выезда (EES) для граждан третьих стран, включая Украину. Эта система предусматривает сбор биометрических данных и может увеличить время оформления на границе.

Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы

В Госпогранслужбе напомнили, что с 12 октября 2025 года Европейский Союз внедряет новую автоматизированную систему въезда/выезда (Entry/Exit System – EES) для граждан третьих стран, включая Украину, и объяснили основные изменения. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Давно были сообщения о том, что Европейский Союз хочет модернизировать свою базу данных для того, чтобы объединить разные страны, чтобы усилить безопасность, и чтобы была возможность у пограничников разных стран, в частности по внешним границам Шенгенской зоны, контролировать въезд-выезд граждан третьих стран, к которым относятся и украинцы, которые въезжают, находятся на территории стран Европы

- сказал Демченко.

Он указал, что Госпогранслужба сообщала, что Польша уже начала тестировать эту систему, и с 12 октября, по имеющейся информации, эта система должна постепенно внедряться в разных странах.

Не обязательно именно с 12 октября по всем внешним границам Шенгенской зоны эта система полноценно заработает, потому что видим, что Польша уже тестирует, кто-то может начать такие мероприятия после 12 октября. Но, собственно, она предусматривает также сбор необходимой информации: фотография человека, отпечатки пальцев, внесение информации о паспортных данных

- пояснил Демченко.

Он отметил, что эта база данных будет содержать информацию о въезде и выезде в страны Европы.

Из-за снятия биометрических данных, необходимость сделать фотографии может несколько увеличить время на оформление, хотя, скорее всего, это будет только тогда, когда эта система будет тестироваться, поэтому людям стоит это учитывать при пересечении границы на выезд из Украины

- рассказал Демченко.

Дополнение

Запуск новой системы въезда/выезда (EES) ЕС запланирован с 12 октября этого года. Пограничные органы будут постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, пересекающих границы.

Цифровая регистрация означает, что вместо штампов в паспорте информация о въезде и выезде будет вноситься в централизованную защищенную базу данных.

Как объясняли украинские дипломаты, во время первого пересечения границы по новым правилам, необходимо будет предоставить биометрические данные: фотографию лица; отпечатки четырех пальцев (для лиц в возрасте от 12 лет).

Эти данные будут храниться в системе в течение трех лет.

При пересечении границы на автомобиле или автобусе, всем пассажирам необходимо будет выходить из транспортного средства для прохождения процедуры регистрации в системе EES. Порядок прохождения контроля для пассажиров железнодорожного транспорта может отличаться в зависимости от пункта пропуска.

Анна Мурашко

