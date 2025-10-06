Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби

У Держприкордонслужбі нагадали, що з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз впроваджує нову автоматизовану систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES) для громадян третіх країн, включно з Україною, та пояснили основні зміни. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Давно були повідомлення про те, що Європейський Союз хоче модернізувати свою базу даних для того, щоб поєднати різні країни, щоб посилити безпеку, і щоб була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішніх кордонах Шенгенської зони, контролювати в’їзд-виїзд громадян третіх країн, до яких належать й українці, до яких в’їжджають, перебувають на території країн Європи - сказав Демченко.

Він вказав, що Держприкордонслужба повідомляла, що Польща вже почала тестувати цю систему, і з 12 жовтня, за наявною інформацією, ця система має поступово впроваджуватися в різних країнах.

Не обов’язково саме з 12 жовтня по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює, тому що бачимо, що Польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня. Але, власне, вона передбачає також збір необхідної інформації: фотографія людини, відбитки пальців, внесення інформації про паспортні дані - пояснив Демченко.

Він зазначив, що ця база даних міститиме інформацію щодо в’їзду та виїзду до країн Європи.

Через зняття біометричних даних, необхідність зробити фотографії може дещо збільшити час на оформлення, хоча, скоріш за все, це буде тільки тоді, коли ця система тестуватиметься, тому людям варто це враховувати під час перетину кордону на виїзд з України - розповів Демченко.

Доповнення

Запуск нової системи в’їзду/виїзду (EES) ЄС заплановано з 12 жовтня цього року. Прикордонні органи будуть поступово реєструвати дані громадян третіх країн, які перетинають кордони.

Цифрова реєстрація означає, що замість штампів у паспорті інформація про в'їзд та виїзд буде вноситись до централізованої захищеної бази даних.

Як пояснювали українські дипломати, під час першого перетину кордону за новими правилами, необхідно буде надати біометричні дані: фотографію обличчя; відбитки чотирьох пальців (для осіб віком від 12 років).

Ці дані зберігатимуться в системі протягом трьох років.

При перетині кордону на автомобілі або автобусі, всім пасажирам необхідно буде виходити з транспортного засобу для проходження процедури реєстрації в системі EES. Порядок проходження контролю для пасажирів залізничного транспорту може відрізнятися залежно від пункту пропуску.