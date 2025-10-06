$41.230.05
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
06:00 • 11394 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 22855 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 53156 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 71224 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 87148 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 157385 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
3 жовтня, 16:00 • 123807 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 14:35 • 109992 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 147327 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби

Київ • УНН

 • 2054 перегляди

Європейський Союз з 12 жовтня 2025 року впроваджує нову автоматизовану систему в'їзду/виїзду (EES) для громадян третіх країн, включаючи Україну. Ця система передбачає збір біометричних даних та може збільшити час оформлення на кордоні.

Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби

У Держприкордонслужбі нагадали, що з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз впроваджує нову автоматизовану систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES) для громадян третіх країн, включно з Україною, та пояснили основні зміни. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Давно були повідомлення про те, що Європейський Союз хоче модернізувати свою базу даних для того, щоб поєднати різні країни, щоб посилити безпеку, і щоб була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішніх кордонах Шенгенської зони, контролювати в’їзд-виїзд громадян третіх країн, до яких належать й українці, до яких в’їжджають, перебувають на території країн Європи

- сказав Демченко.

Він вказав, що Держприкордонслужба повідомляла, що Польща вже почала тестувати цю систему, і з 12 жовтня, за наявною інформацією, ця система має поступово впроваджуватися в різних країнах.

Не обов’язково саме з 12 жовтня по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює, тому що бачимо, що Польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня. Але, власне, вона передбачає також збір необхідної інформації: фотографія людини, відбитки пальців, внесення інформації про паспортні дані

- пояснив Демченко.

Він зазначив, що ця база даних міститиме інформацію щодо в’їзду та виїзду до країн Європи.

Через зняття біометричних даних, необхідність зробити фотографії може дещо збільшити час на оформлення, хоча, скоріш за все, це буде тільки тоді, коли ця система тестуватиметься, тому людям варто це враховувати під час перетину кордону на виїзд з України

- розповів Демченко.

Доповнення

Запуск нової системи в’їзду/виїзду (EES) ЄС заплановано з 12 жовтня цього року. Прикордонні органи будуть поступово реєструвати дані громадян третіх країн, які перетинають кордони.

Цифрова реєстрація означає, що замість штампів у паспорті інформація про в'їзд та виїзд буде вноситись до централізованої захищеної бази даних.

Як пояснювали українські дипломати, під час першого перетину кордону за новими правилами, необхідно буде надати біометричні дані: фотографію обличчя; відбитки чотирьох пальців (для осіб віком від 12 років).

Ці дані зберігатимуться в системі протягом трьох років.

При перетині кордону на автомобілі або автобусі, всім пасажирам необхідно буде виходити з транспортного засобу для проходження процедури реєстрації в системі EES. Порядок проходження контролю для пасажирів залізничного транспорту може відрізнятися залежно від пункту пропуску.

Анна Мурашко

