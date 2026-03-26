Команда Трампа вивчає, що означатиме стрибок ціни на нафту до $200 - Bloomberg

09:53 • 3514 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 19966 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 45489 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 74493 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 80753 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 60688 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 62545 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 77150 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 62664 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57847 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ігор Строгий став новим головою Вищого антикорупційного суду26 березня, 00:53 • 11166 перегляди
Швеція стане співзасновником спецтрибуналу для покарання керівництва рф26 березня, 01:39 • 13050 перегляди
Єльський університет: "газпром" та "роснефть" фінансували депортацію тисяч українських дітей до рф26 березня, 02:14 • 17517 перегляди
Масована атака дронів на москву та НПЗ під санкт-петербургом: перші подробиці26 березня, 02:57 • 10340 перегляди
"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України26 березня, 04:02 • 7112 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 74484 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 80744 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 49296 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів25 березня, 11:24 • 54231 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути25 березня, 11:09 • 55471 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 28608 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 65121 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 40987 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 70124 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 70586 перегляди
Команда Трампа вивчає, що означатиме стрибок ціни на нафту до $200 - Bloomberg

Посадовці США моделюють екстремальні сценарії впливу війни з Іраном на економіку. Наразі вартість Brent вже перевищила 100 доларів за барель.

Офіційні особи адміністрації Трампа вивчають, що потенційний стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель може означати для економіки, що свідчить про те, що високопосадовці вивчають можливі наслідки екстремальних сценаріїв війни з Іраном, з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Моделювання того, наскільки руйнівним може бути більший стрибок цін на нафту для перспектив зростання, є частиною регулярної оцінки, що проводиться в періоди напруженості, і не є прогнозом, заявили джерела. Ці зусилля спрямовані на те, щоб переконатися, що адміністрація готова до всіх непередбачених ситуацій, включаючи затяжний конфлікт, сказали вони.

Ще до початку війни міністр фінансів США Скотт Бессент висловлював занепокоєння тим, що конфлікт призведе до зростання цін на нафту та завдасть збитків економічному зростанню, повідомили джерела. За словами деяких джерел, високопосадовці Міністерства фінансів США протягом кількох тижнів висловлювали в Білому домі занепокоєння щодо коливань цін на нафту та пальне.

Прессекретар Білого дому Куш Десаї назвав це твердження "хибним", заявивши: "Хоча адміністрація постійно оцінює різні сценарії ціноутворення та економічні наслідки, чиновники не розглядають можливість досягнення ціною на нафту 200 доларів за барель, і міністр Бессент не був "стурбований" короткостроковими збоями внаслідок операції "Епічна лють" (Epic Fury)."

Бессент, за його словами, неодноразово "висловлював як свою, так і адміністрації незмінну впевненість у довгостроковій траєкторії розвитку американської економіки та світових енергетичних ринків".

Ціни на нафту підскочили після атаки США та Ізраїлю на Іран 28 лютого: ціна на нафту марки West Texas Intermediate зросла приблизно на 30% і становить 91 долар за барель. Ціна на нафту марки Brent за цей же період зросла майже на 40% і торгується близько 102 доларів.

У середу Білий дім заявив, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни все ще продовжуються, попри публічне неприйняття Іраном закликів президента США Дональда Трампа до переговорів та погрози подальших військових дій у разі відсутності угоди. У понеділок Трамп встановив п'ятиденний термін для переговорів Ірану щодо припинення війни.

Трамп каже помічникам, що хоче якнайшвидшого завершення війни з Іраном - WSJ дізналося терміни26.03.26, 10:24 • 1888 переглядiв

Адміністрація планувала, що військова кампанія триватиме 4-6 тижнів, як повідомляв Білий дім. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив 12 березня, що стрибок до 200 доларів за барель "малоймовірний".

Ціна 200 доларів за барель стала б величезним шоком для світової економіки. З урахуванням інфляції ціна досягала цього рівня лише одного разу за останні півстоліття - 2008 року, незадовго до світової фінансової кризи, зазначає видання.

Навіть за нижчих цін, за прогнозами Bloomberg Economics, стрибок цін на нафту до 170 доларів за барель на кілька місяців призведе до зростання інфляції в США та Європі та уповільнення економічного зростання.

Трамп заявив, що його не турбує зростання цін на енергоносії, навіть припустивши, що воно вигідне для США, і передбачив різке падіння цін на нафту після закінчення війни.

Проте майже повне припинення поставок через Ормузьку протоку, якою зазвичай проходить до п'ятої частини світового експорту нафти і газу, вже вдарило по економіках усього світу.

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила минулого тижня, що воєнні дії посилили інфляційні ризики. Її колеги у Франкфурті, Лондоні та Японії готуються до підвищення відсоткових ставок вже наступного місяця.

У США найпомітнішим наслідком стало 30-відсоткове підвищення роздрібних цін на бензин, що нівелювало зниження цін за останній рік, яке Трамп називав ключовим економічним досягненням.

Перспективи грошово-кредитної політики навіть стають дедалі більше невизначеними, на тлі того, як Федеральна резервна система США стежить за впливом зростання нафтових цін на інфляцію. Минулого тижня голова ФРС Джером Павелл заявив, що ще зарано оцінювати наслідки різкого зростання цін на нафту для економіки США.

Трейдери зробили ставки на нафту на $580 млн за 15 хвилин до заяви Трампа про переговори з Іраном - FT24.03.26, 10:42 • 4893 перегляди

Юлія Шрамко

