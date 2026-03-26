Трамп каже помічникам, що хоче якнайшвидшого завершення війни з Іраном - WSJ дізналося терміни

Президент США Дональд Трамп останніми днями казав своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни з Іраном та сподівається завершити конфлікт найближчими тижнями, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Майже через місяць після початку війни президент США "у приватному порядку повідомив радникам, що, на його думку, конфлікт знаходиться на завершальній стадії, і закликав їх дотримуватися чотири-шеститижневого терміну, який він публічно окреслив", за словами людей, знайомих із ситуацією. За словами деяких джерел, "представники Білого дому планували саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні в середині травня, розраховуючи, що війну буде завершено до початку зустрічі".

Проблема в тому, що Трамп не має простих варіантів припинення війни, і мирні переговори знаходяться на початковій стадії, зазначає видання.

В обговореннях із зовнішніми політичними союзниками його увага часом переключалася на інші теми, включаючи майбутні проміжні вибори, а також його рішення направити співробітників імміграційної служби в аеропорти та стратегії щодо просування через Конгрес законопроєктів щодо посилення правил голосування. "Трамп сказав одному зі своїх соратників, що війна відволікає його від інших пріоритетів", повідомило одне із джерел.

За словами іншої людини, яка нещодавно розмовляла з ним, президент США, "схоже, готовий перейти до свого наступного великого завдання, хоча сам Трамп не уточнив, що це може бути". Деякі союзники сподіваються, що він зможе переключитися на повалення комуністичного режиму на Кубі, у той час як найближчі радники хочуть, щоб він зосередився на найбільш нагальній проблемі, яка постала перед виборцями: проблемах із зростанням вартості життя, які посилилися через війну.

"Президент Трамп надзвичайно вправний у виконанні кількох завдань одночасно та працює над кількома викликами одночасно, - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт. - Президент повністю зосереджений на повному досягненні військових цілей проти терористичного іранського режиму. Єдина ціль президента - це завжди перемога".

Цього тижня Трамп дав зрозуміти про відновлення інтересу до досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту, відмовившись від погрози, висловленої у вихідні, завдати удару по іранських електростанціях. Близькосхідні посередники обмінялися початковими пропозиціями від Тегерана та Вашингтона, і американські офіційні особи заявили, що відкриті для подальших обговорень найближчими днями. Водночас, США посилюють тиск на Іран, перекидаючи додаткові війська на Близький Схід.

Одна з ідей, яку Трамп озвучив своїм радникам: забезпечення доступу США до частини іранської нафти в межах будь-якої угоди щодо припинення війни, за словами високопосадовця адміністрації. Посадовець сказав, що наразі жодного планування щодо такого результату не ведеться.

США завдадуть Ірану удару "сильніше, ніж будь-коли раніше", якщо Тегеран не піде на угоду про припинення конфлікту, заявила Лівітт журналістам у середу, додавши: "Президент Трамп не блефує і готовий розв'язати пекло".

"Трамп готовий ввести американські війська на іранську землю, але не наважується на це, частково тому, що це може зірвати його ціль швидшого припинення конфлікту", зазначає видання. За словами американських чиновників, він стурбований тим, що кількість американських військовослужбовців, які загинули або поранені під час операції, може зрости, якщо війна продовжиться. Наразі поранено майже 300 американців, 13 загинули.

Люди з оточення президента США попередили, що часто важко передбачити, які рішення Трамп може ухвалити щодо війни, зазначивши, що в міру розвитку конфлікту він вагався за лаштунками між дипломатією та нарощуванням ударів. Деякі люди з оточення Трампа закликають його діяти жорсткіше, заявляючи, що зміна режиму в Ірані може стати визначальним чинником його історії.

Припинення війни залежить не лише від Трампа, зауважує видання. "США та Іран далекі від досягнення угоди про припинення бойових дій, і Тегеран поки що відкидає прямі переговори з Вашингтоном. Без угоди або твердої військової перемоги Трамп, імовірно, зіткнеться з блокуванням Ормузької протоки, що продовжується, що продовжить дестабілізувати світовий енергетичний ринок. Ізраїль, який розглядає загрози з боку Ірану як екзистенційні, може продовжити свої операції без участі США. Країни Перської затоки, що пережили тижні атак, розглядають можливість власних дій у відповідь", - ідеться у публікації.

За словами високопоставленого американського чиновника, Трамп доручив військовим продовжувати чинити тиск на Тегеран. Пентагон перекидає тисячі сухопутних військ на Близький Схід, щоб надати президентові варіанти дій. Як тільки додаткові солдати і морські піхотинці займуть позиції, Трамп може швидко наказати про цілеспрямований рейд або всередині самого Ірану, або на одному з островів уздовж його південного узбережжя, пише видання.

Тим часом у США політичний ландшафт для республіканців складний напередодні проміжних виборів. У вівторок демократ відвоював місце в законодавчому органі штату у Південній Флориді, куди входить маєток Трампа Мар-а-Лаго.

Республіканці побоюються, що війна може погіршити їхні політичні проблеми, на тлі того, як високі витрати та низькі показники схвалення Трампа обтяжують кандидатів у ключових перегонах на рівні штату.