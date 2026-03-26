Трамп говорит помощникам, что хочет скорейшего завершения войны с Ираном - WSJ узнало сроки

$43.870.0550.850.04
ukenru
25 марта, 18:28 • 17032 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 42574 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 70050 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 76611 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 59231 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 61653 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 76877 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 62331 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57765 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55945 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.4м/с
47%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ26 марта, 00:18 • 13445 просмотра
Игорь Строгий стал новым главой Высшего антикоррупционного суда26 марта, 00:53 • 8192 просмотра
Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ26 марта, 01:39 • 10953 просмотра
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ26 марта, 02:14 • 15440 просмотра
Массированная атака дронов на москву и НПЗ под санкт-петербургом: первые подробности26 марта, 02:57 • 6714 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 70050 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 76611 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 47618 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 52589 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 53690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 27549 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 64129 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 40107 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 69262 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 69716 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Трамп говорит помощникам, что хочет скорейшего завершения войны с Ираном - WSJ узнало сроки

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Президент США стремится к быстрому миру до середины мая из-за усталости от конфликта. Трамп рассматривает доступ к иранской нефти как часть будущего соглашения.

Президент США Дональд Трамп в последние дни говорил своим соратникам, что хочет избежать затяжной войны с Ираном и надеется завершить конфликт в ближайшие недели, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Почти через месяц после начала войны президент США "в частном порядке сообщил советникам, что, по его мнению, конфликт находится на завершающей стадии, и призвал их придерживаться четырех-шестинедельного срока, который он публично обозначил", по словам людей, знакомых с ситуацией. По словам некоторых источников, "представители Белого дома планировали саммит с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, рассчитывая, что война будет завершена до начала встречи".

Проблема в том, что у Трампа нет простых вариантов прекращения войны, и мирные переговоры находятся на начальной стадии, отмечает издание.

В обсуждениях с внешними политическими союзниками его внимание порой переключалось на другие темы, включая предстоящие промежуточные выборы, а также его решение направить сотрудников иммиграционной службы в аэропорты и стратегии по продвижению через Конгресс законопроектов по ужесточению правил голосования. "Трамп сказал одному из своих соратников, что война отвлекает его от других приоритетов", сообщил один из источников.

По словам другого человека, который недавно разговаривал с ним, президент США, "похоже, готов перейти к своей следующей большой задаче, хотя сам Трамп не уточнил, что это может быть". Некоторые союзники надеются, что он сможет переключиться на свержение коммунистического режима на Кубе, в то время как ближайшие советники хотят, чтобы он сосредоточился на наиболее насущной проблеме, которая встала перед избирателями: проблемах с ростом стоимости жизни, которые усугубились из-за войны.

"Президент Трамп чрезвычайно искусен в выполнении нескольких задач одновременно и работает над несколькими вызовами одновременно, - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. - Президент полностью сосредоточен на полном достижении военных целей против террористического иранского режима. Единственная цель президента - это всегда победа".

На этой неделе Трамп дал понять о возобновлении интереса к достижению дипломатического урегулирования конфликта, отказавшись от угрозы, высказанной в выходные, нанести удар по иранским электростанциям. Ближневосточные посредники обменялись начальными предложениями от Тегерана и Вашингтона, и американские официальные лица заявили, что открыты для дальнейших обсуждений в ближайшие дни. В то же время, США усиливают давление на Иран, перебрасывая дополнительные войска на Ближний Восток.

Одна из идей, которую Трамп озвучил своим советникам: обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любого соглашения по прекращению войны, по словам высокопоставленного чиновника администрации. Чиновник сказал, что на данный момент никакого планирования относительно такого исхода не ведется.

США нанесут Ирану удар "сильнее, чем когда-либо прежде", если Тегеран не пойдет на соглашение о прекращении конфликта, заявила Ливитт журналистам в среду, добавив: "Президент Трамп не блефует и готов развязать ад".

"Трамп готов ввести американские войска на иранскую землю, но не решается на это, отчасти потому, что это может сорвать его цель скорейшего прекращения конфликта", отмечает издание. По словам американских чиновников, он обеспокоен тем, что количество американских военнослужащих, погибших или раненых во время операции, может возрасти, если война продолжится. На данный момент ранено почти 300 американцев, 13 погибли.

Люди из окружения президента США предупредили, что часто трудно предсказать, какие решения Трамп может принять относительно войны, отметив, что по мере развития конфликта он колебался за кулисами между дипломатией и наращиванием ударов. Некоторые люди из окружения Трампа призывают его действовать жестче, заявляя, что смена режима в Иране может стать определяющим фактором его истории.

Прекращение войны зависит не только от Трампа, отмечает издание. "США и Иран далеки от достижения соглашения о прекращении боевых действий, и Тегеран пока что отвергает прямые переговоры с Вашингтоном. Без соглашения или твердой военной победы Трамп, вероятно, столкнется с продолжающейся блокировкой Ормузского пролива, что продолжит дестабилизировать мировой энергетический рынок. Израиль, который рассматривает угрозы со стороны Ирана как экзистенциальные, может продолжить свои операции без участия США. Страны Персидского залива, пережившие недели атак, рассматривают возможность собственных ответных действий", - говорится в публикации.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Трамп поручил военным продолжать оказывать давление на Тегеран. Пентагон перебрасывает тысячи сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту варианты действий. Как только дополнительные солдаты и морские пехотинцы займут позиции, Трамп может быстро приказать о целенаправленном рейде либо внутри самого Ирана, либо на одном из островов вдоль его южного побережья, пишет издание.

Тем временем в США политический ландшафт для республиканцев сложен накануне промежуточных выборов. Во вторник демократ отвоевал место в законодательном органе штата в Южной Флориде, куда входит поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Удар по "заднему двору" Трампа - демократы США выиграли выборы во Флориде25.03.26, 13:33 • 6970 просмотров

Республиканцы опасаются, что война может усугубить их политические проблемы, на фоне того, как высокие расходы и низкие показатели одобрения Трампа обременяют кандидатов в ключевых гонках на уровне штата.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран