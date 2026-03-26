Трамп говорит помощникам, что хочет скорейшего завершения войны с Ираном - WSJ узнало сроки

Президент США Дональд Трамп в последние дни говорил своим соратникам, что хочет избежать затяжной войны с Ираном и надеется завершить конфликт в ближайшие недели, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Почти через месяц после начала войны президент США "в частном порядке сообщил советникам, что, по его мнению, конфликт находится на завершающей стадии, и призвал их придерживаться четырех-шестинедельного срока, который он публично обозначил", по словам людей, знакомых с ситуацией. По словам некоторых источников, "представители Белого дома планировали саммит с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, рассчитывая, что война будет завершена до начала встречи".

Проблема в том, что у Трампа нет простых вариантов прекращения войны, и мирные переговоры находятся на начальной стадии, отмечает издание.

В обсуждениях с внешними политическими союзниками его внимание порой переключалось на другие темы, включая предстоящие промежуточные выборы, а также его решение направить сотрудников иммиграционной службы в аэропорты и стратегии по продвижению через Конгресс законопроектов по ужесточению правил голосования. "Трамп сказал одному из своих соратников, что война отвлекает его от других приоритетов", сообщил один из источников.

По словам другого человека, который недавно разговаривал с ним, президент США, "похоже, готов перейти к своей следующей большой задаче, хотя сам Трамп не уточнил, что это может быть". Некоторые союзники надеются, что он сможет переключиться на свержение коммунистического режима на Кубе, в то время как ближайшие советники хотят, чтобы он сосредоточился на наиболее насущной проблеме, которая встала перед избирателями: проблемах с ростом стоимости жизни, которые усугубились из-за войны.

"Президент Трамп чрезвычайно искусен в выполнении нескольких задач одновременно и работает над несколькими вызовами одновременно, - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. - Президент полностью сосредоточен на полном достижении военных целей против террористического иранского режима. Единственная цель президента - это всегда победа".

На этой неделе Трамп дал понять о возобновлении интереса к достижению дипломатического урегулирования конфликта, отказавшись от угрозы, высказанной в выходные, нанести удар по иранским электростанциям. Ближневосточные посредники обменялись начальными предложениями от Тегерана и Вашингтона, и американские официальные лица заявили, что открыты для дальнейших обсуждений в ближайшие дни. В то же время, США усиливают давление на Иран, перебрасывая дополнительные войска на Ближний Восток.

Одна из идей, которую Трамп озвучил своим советникам: обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любого соглашения по прекращению войны, по словам высокопоставленного чиновника администрации. Чиновник сказал, что на данный момент никакого планирования относительно такого исхода не ведется.

США нанесут Ирану удар "сильнее, чем когда-либо прежде", если Тегеран не пойдет на соглашение о прекращении конфликта, заявила Ливитт журналистам в среду, добавив: "Президент Трамп не блефует и готов развязать ад".

"Трамп готов ввести американские войска на иранскую землю, но не решается на это, отчасти потому, что это может сорвать его цель скорейшего прекращения конфликта", отмечает издание. По словам американских чиновников, он обеспокоен тем, что количество американских военнослужащих, погибших или раненых во время операции, может возрасти, если война продолжится. На данный момент ранено почти 300 американцев, 13 погибли.

Люди из окружения президента США предупредили, что часто трудно предсказать, какие решения Трамп может принять относительно войны, отметив, что по мере развития конфликта он колебался за кулисами между дипломатией и наращиванием ударов. Некоторые люди из окружения Трампа призывают его действовать жестче, заявляя, что смена режима в Иране может стать определяющим фактором его истории.

Прекращение войны зависит не только от Трампа, отмечает издание. "США и Иран далеки от достижения соглашения о прекращении боевых действий, и Тегеран пока что отвергает прямые переговоры с Вашингтоном. Без соглашения или твердой военной победы Трамп, вероятно, столкнется с продолжающейся блокировкой Ормузского пролива, что продолжит дестабилизировать мировой энергетический рынок. Израиль, который рассматривает угрозы со стороны Ирана как экзистенциальные, может продолжить свои операции без участия США. Страны Персидского залива, пережившие недели атак, рассматривают возможность собственных ответных действий", - говорится в публикации.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Трамп поручил военным продолжать оказывать давление на Тегеран. Пентагон перебрасывает тысячи сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту варианты действий. Как только дополнительные солдаты и морские пехотинцы займут позиции, Трамп может быстро приказать о целенаправленном рейде либо внутри самого Ирана, либо на одном из островов вдоль его южного побережья, пишет издание.

Тем временем в США политический ландшафт для республиканцев сложен накануне промежуточных выборов. Во вторник демократ отвоевал место в законодательном органе штата в Южной Флориде, куда входит поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Республиканцы опасаются, что война может усугубить их политические проблемы, на фоне того, как высокие расходы и низкие показатели одобрения Трампа обременяют кандидатов в ключевых гонках на уровне штата.