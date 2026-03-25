Удар по "заднему двору" Трампа - демократы США выиграли выборы во Флориде

Представители Демократической партии США получили два места в законодательном органе Флориды – штате, где традиционно сильные позиции имеют республиканцы. В частности, демократы победили в округе, где расположена резиденция Дональда Трампа "Мар-а-Лаго". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Демократка Эмили Грегори победила кандидата от Республиканской партии в Палату представителей штата, которого поддерживал Трамп. Демократы также с небольшим отрывом одержали победу на выборах в Сенат штата в Тампе – месте, где до августа прошлого года вице-губернатором был Джей Коллинз, член Республиканской партии.

Грегори, которая впервые баллотировалась на выборах и имеет опыт работы в области здравоохранения и управления психическим здоровьем, а сейчас руководит фитнес-центром для женщин после родов, победила Джона Мейплза, финансового консультанта, который ранее занимал должность в местном совете.

Она одержала победу, несмотря на то, что Трамп использовал свои аккаунты в социальных сетях, чтобы призывать людей голосовать за Мейплза. Эта победа продолжает серию успехов демократов на внеочередных выборах и их более высоких, чем ожидалось, результатов во Флориде с тех пор, как Дональд Трамп уверенно победил в этом штате в 2024 году - говорится в сообщении.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 36%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом.