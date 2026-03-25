Удар по "заднему двору" Трампа - демократы США выиграли выборы во Флориде

10:45 • 14007 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
09:00 • 32975 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 56766 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 49727 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 51595 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 52731 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 37490 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 33767 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 64852 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 56809 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Популярные новости
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto25 марта, 04:34 • 32383 просмотра
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25 марта, 05:05 • 18477 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны25 марта, 05:22 • 16679 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 35051 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны08:33 • 26702 просмотра
публикации
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 3102 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 7896 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 10365 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto10:45 • 13980 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны10:00 • 16047 просмотра
Удар по "заднему двору" Трампа - демократы США выиграли выборы во Флориде

Киев • УНН

 • 2398 просмотра

Эмили Грегори победила поддерживаемого Трампом кандидата во Флориде. Демократическая партия также одержала победу на выборах в Сенат штата в Тампе.

Представители Демократической партии США получили два места в законодательном органе Флориды – штате, где традиционно сильные позиции имеют республиканцы. В частности, демократы победили в округе, где расположена резиденция Дональда Трампа "Мар-а-Лаго". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Демократка Эмили Грегори победила кандидата от Республиканской партии в Палату представителей штата, которого поддерживал Трамп. Демократы также с небольшим отрывом одержали победу на выборах в Сенат штата в Тампе – месте, где до августа прошлого года вице-губернатором был Джей Коллинз, член Республиканской партии.

Грегори, которая впервые баллотировалась на выборах и имеет опыт работы в области здравоохранения и управления психическим здоровьем, а сейчас руководит фитнес-центром для женщин после родов, победила Джона Мейплза, финансового консультанта, который ранее занимал должность в местном совете.

Она одержала победу, несмотря на то, что Трамп использовал свои аккаунты в социальных сетях, чтобы призывать людей голосовать за Мейплза. Эта победа продолжает серию успехов демократов на внеочередных выборах и их более высоких, чем ожидалось, результатов во Флориде с тех пор, как Дональд Трамп уверенно победил в этом штате в 2024 году

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 36%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Флорида