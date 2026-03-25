$43.830.0150.880.21
ukenru
Рейтинг схвалення Трампа впав до 36% на тлі війни з Іраном і зростання цін на пальне

Київ • УНН

 • 4140 перегляди

Рівень підтримки президента США знизився до мінімуму через удари по Ірану та дорогу енергію. Лише 25% американців схвалюють його економічну політику.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 36%, що стало найнижчим показником з моменту його повернення до Білого дому. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, пише УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, рівень підтримки Трампа впав із 40% минулого тижня до 36%. Найбільше погіршилися оцінки його економічної політики та боротьби зі зростанням вартості життя.

Лише 25% респондентів схвалюють його дії щодо вартості життя, а 29% – управління економікою.

Вплив війни та економіки

Падіння рейтингу пов’язують із різким зростанням цін на пальне після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Близько 61% американців не схвалюють ці удари, тоді як підтримують їх лише 35%.

Крім того, 46% опитаних вважають, що війна зробить США менш безпечними у довгостроковій перспективі.

Політичні наслідки

Попри загальне падіння підтримки, позиції Трампа серед республіканців залишаються відносно сильними.

Водночас аналітики зазначають, що зростання економічного невдоволення може створити для президента серйозні політичні труднощі найближчим часом.

