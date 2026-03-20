Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму - опитування

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до історичного мінімуму. Про це свідчать результати нового опитування опитування YouGov, повідомляє УНН із посиланням на Newsweek.

Зазначається, що загальний рівень схвалення роботи Трампа становить 38 відсотків, що не змінилося порівняно з попереднім опитуванням, водночас рівень несхвалення зріс до 59 відсотків, що на один пункт більше.

Чистий рівень схвалення економічної діяльності Трампа впав до мінус 29. ... Це найнижчий рейтинг схвалення економічної діяльності Трампа, який коли-небудь вимірювала ця серія опитувань, навіть гірший, ніж під час піку кризи COVID-19 під час його першого терміну - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що 36% респондентів схвалюють дії президента США щодо Ірану, тоді як 56% виступають проти. При цьому несхвалення дій Трампа щодо вартості життя становить 67%, в той час як 26% американців схвалили його дії. Ціни на бензин залишаються ще однією серйозною вразливістю зі схваленням мінус 39.

У лютому три опитування показали, що більшість виборців вважають, що Джо Байден краще справлявся з посадою президента США, ніж Дональд Трамп.

Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ