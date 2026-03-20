Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму - опитування

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Рівень несхвалення Трампа зріс до 59%, а оцінка його економічної діяльності впала до мінус 29. 36% респондентів схвалюють дії президента США щодо Ірану, тоді як 56% виступають проти.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до історичного мінімуму. Про це свідчать результати нового опитування опитування YouGov, повідомляє УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

Зазначається, що загальний рівень схвалення роботи Трампа становить 38 відсотків, що не змінилося порівняно з попереднім опитуванням, водночас рівень несхвалення зріс до 59 відсотків, що на один пункт більше.

Чистий рівень схвалення економічної діяльності Трампа впав до мінус 29. ... Це найнижчий рейтинг схвалення економічної діяльності Трампа, який коли-небудь вимірювала ця серія опитувань, навіть гірший, ніж під час піку кризи COVID-19 під час його першого терміну

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що 36% респондентів схвалюють дії президента США щодо Ірану, тоді як 56% виступають проти. При цьому несхвалення дій Трампа щодо вартості життя становить 67%, в той час як 26% американців схвалили його дії. Ціни на бензин залишаються ще однією серйозною вразливістю зі схваленням мінус 39.

У лютому три опитування показали, що більшість виборців вважають, що Джо Байден краще справлявся з посадою президента США, ніж Дональд Трамп.

Вадим Хлюдзинський

