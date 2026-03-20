Рейтинг Трампа упал до исторического минимума - опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до исторического минимума. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса YouGov, сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Отмечается, что общий уровень одобрения работы Трампа составляет 38 процентов, что не изменилось по сравнению с предыдущим опросом, в то же время уровень неодобрения вырос до 59 процентов, что на один пункт больше.

Чистый уровень одобрения экономической деятельности Трампа упал до минус 29. ... Это самый низкий рейтинг одобрения экономической деятельности Трампа, который когда-либо измеряла эта серия опросов, даже хуже, чем во время пика кризиса COVID-19 во время его первого срока - говорится в сообщении.

Также указывается, что 36% респондентов одобряют действия президента США в отношении Ирана, тогда как 56% выступают против. При этом неодобрение действий Трампа в отношении стоимости жизни составляет 67%, в то время как 26% американцев одобрили его действия. Цены на бензин остаются еще одной серьезной уязвимостью с одобрением минус 39.

В феврале три опроса показали, что большинство избирателей считают, что Джо Байден лучше справлялся с должностью президента США, чем Дональд Трамп.

