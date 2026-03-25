Рейтинг одобрения Трампа упал до 36% на фоне войны с Ираном и роста цен на топливо
Киев • УНН
Уровень поддержки президента США снизился до минимума из-за ударов по Ирану и дорогой энергии. Лишь 25% американцев одобряют его экономическую политику.
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 36%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, пишет УНН.
Согласно опросу, уровень поддержки Трампа упал с 40% на прошлой неделе до 36%. Больше всего ухудшились оценки его экономической политики и борьбы с ростом стоимости жизни.
Лишь 25% респондентов одобряют его действия в отношении стоимости жизни, а 29% – управление экономикой.
Влияние войны и экономики
Падение рейтинга связывают с резким ростом цен на топливо после начала ударов США и Израиля по Ирану.
Около 61% американцев не одобряют эти удары, тогда как поддерживают их лишь 35%.
Кроме того, 46% опрошенных считают, что война сделает США менее безопасными в долгосрочной перспективе.
Политические последствия
Несмотря на общее падение поддержки, позиции Трампа среди республиканцев остаются относительно сильными.
В то же время аналитики отмечают, что рост экономического недовольства может создать для президента серьезные политические трудности в ближайшее время.
