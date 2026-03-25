Удар по "задньому двору" Трампа - демократи США виграли вибори у Флориді

Представники Демократичної партії США здобули два місця в законодавчому органі Флориди – штаті, де традиційно сильні позиції мають республіканці. Зокрема, демократи перемогли в окрузі, де розташована резиденція Дональда Трампа "Мар-а-Лаго". Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Демократка Емілі Грегорі перемогла кандидата від Республіканської партії до Палати представників штату, якого підтримував Трамп. Демократи також з невеликим відривом здобули перемогу у виборах до Сенату штату в Тампі - місці, де до серпня минулого року віце-губернатором був Джей Коллінз, член Республіканської партії.

Грегорі, яка вперше балотувалася на виборах і має досвід роботи в галузі охорони здоров’я та управління психічним здоров’ям, а зараз керує фітнес-центром для жінок після пологів, перемогла Джона Мейплза, фінансового консультанта, який раніше обіймав посаду в місцевій раді.

Вона здобула перемогу, незважаючи на те, що Трамп використовував свої акаунти в соціальних мережах, щоб закликати людей голосувати за Мейплза. Ця перемога продовжує серію успіхів демократів на позачергових виборах та їхніх вищих, ніж очікувалося, результатів у Флориді з того часу, як Дональд Трамп впевнено переміг у цьому штаті у 2024 році - йдеться в повідомленні.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 36%, що стало найнижчим показником з моменту його повернення до Білого дому.