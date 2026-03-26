Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Команда Трампа изучает, что будет означать скачок цен на нефть до $200 - Bloomberg

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Официальные лица США моделируют экстремальные сценарии влияния войны с Ираном на экономику. В настоящее время стоимость Brent уже превысила 100 долларов за баррель.

Команда Трампа изучает, что будет означать скачок цен на нефть до $200 - Bloomberg

Официальные лица администрации Трампа изучают, что потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель может означать для экономики, что свидетельствует о том, что высокопоставленные чиновники изучают возможные последствия экстремальных сценариев войны с Ираном, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Моделирование того, насколько разрушительным может быть больший скачок цен на нефть для перспектив роста, является частью регулярной оценки, проводимой в периоды напряженности, и не является прогнозом, заявили источники. Эти усилия направлены на то, чтобы убедиться, что администрация готова ко всем непредвиденным ситуациям, включая затяжной конфликт, сказали они.

Еще до начала войны министр финансов США Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту, сообщили источники. По словам некоторых источников, высокопоставленные чиновники Министерства финансов США в течение нескольких недель выражали в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и топливо.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи назвал это утверждение "ложным", заявив: "Хотя администрация постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был "обеспокоен" краткосрочными сбоями вследствие операции "Эпическая ярость" (Epic Fury)."

Бессент, по его словам, неоднократно "выражал как свою, так и администрации неизменную уверенность в долгосрочной траектории развития американской экономики и мировых энергетических рынков".

Цены на нефть подскочили после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля: цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла примерно на 30% и составляет 91 доллар за баррель. Цена на нефть марки Brent за этот же период выросла почти на 40% и торгуется около 102 долларов.

В среду Белый дом заявил, что дипломатические усилия по прекращению войны все еще продолжаются, несмотря на публичное неприятие Ираном призывов президента США Дональда Трампа к переговорам и угрозы дальнейших военных действий в случае отсутствия соглашения. В понедельник Трамп установил пятидневный срок для переговоров Ирана по прекращению войны.

Администрация планировала, что военная кампания продлится 4-6 недель, как сообщал Белый дом. Министр энергетики США Крис Райт заявил 12 марта, что скачок до 200 долларов за баррель "маловероятен".

Цена 200 долларов за баррель стала бы огромным шоком для мировой экономики. С учетом инфляции цена достигала этого уровня лишь однажды за последние полвека - в 2008 году, незадолго до мирового финансового кризиса, отмечает издание.

Даже при более низких ценах, по прогнозам Bloomberg Economics, скачок цен на нефть до 170 долларов за баррель на несколько месяцев приведет к росту инфляции в США и Европе и замедлению экономического роста.

Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на энергоносители, даже предположив, что он выгоден для США, и предсказал резкое падение цен на нефть после окончания войны.

Однако почти полное прекращение поставок через Ормузский пролив, по которому обычно проходит до пятой части мирового экспорта нефти и газа, уже ударило по экономикам всего мира.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что военные действия усилили инфляционные риски. Ее коллеги во Франкфурте, Лондоне и Японии готовятся к повышению процентных ставок уже в следующем месяце.

В США самым заметным последствием стало 30-процентное повышение розничных цен на бензин, что нивелировало снижение цен за последний год, которое Трамп называл ключевым экономическим достижением.

Перспективы денежно-кредитной политики даже становятся все более неопределенными, на фоне того, как Федеральная резервная система США следит за влиянием роста нефтяных цен на инфляцию. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что еще рано оценивать последствия резкого роста цен на нефть для экономики США.

