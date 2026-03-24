Трейдеры сделали ставки на нефть на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа о переговорах с Ираном - FT

Трейдеры сделали ставки на полмиллиарда долларов на нефтяном рынке примерно за 15 минут до того, как публикация президента США Дональда Трампа о "продуктивных" переговорах с Ираном привела к падению цены на нефть и вызвала волатильность других активов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Примерно 6200 фьючерсных контрактов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate были заключены между 6:49 и 6:50 утра по нью-йоркскому времени в понедельник, всего за четверть часа до публикации президента США в социальных сетях о том, что в последние дни велись "продуктивные переговоры". Номинальная стоимость этих сделок составила 580 миллионов долларов, согласно расчетам FT на основе данных Bloomberg.

Объемы торгов Brent и WTI резко выросли одновременно, за 27 секунд до 6:50 утра. Фьючерсы, отслеживающие фондовый индекс S&P 500, резко выросли в цене сразу после торгов нефтью, причем объемы также значительно выросли в течение этого периода, пишет издание.

"Неизвестно, стоит ли за торгами в понедельник одна организация или несколько", - говорится в публикации.

Заявление Трампа в 7:04 утра спровоцировало резкое падение на мировых энергетических рынках и скачки фьючерсов на фондовый индекс S&P 500 и европейских акций, на фоне того, как инвесторы уменьшили ставки на затяжной конфликт.

"Эти своевременные соглашения перекликались с волной крупных, очень прибыльных ставок, сделанных на рынке прогнозов Polymarket на время атак США на Иран и Венесуэлу в последние месяцы", указывает издание.

"Трудно доказать причинно-следственную связь… но возникает вопрос, кто был бы относительно агрессивным в продаже фьючерсов в тот момент, за 15 минут до публикации Трампа", - сказал рыночный стратег американского брокера, комментируя сделки в понедельник.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил: "Президент Трамп и должностные лица администрации Трампа сосредоточены исключительно на том, что лучше для американского народа".

Он добавил: "Белый дом не терпит, чтобы какие-либо должностные лица администрации незаконно наживались на инсайдерской информации, и любые утверждения о том, что должностные лица занимаются подобной деятельностью без доказательств, являются безосновательными и безответственными сообщениями".

Несколько хедж-фондов отметили, что это один из многочисленных примеров крупных сделок, совершенных в последние месяцы до официальных заявлений правительства США.

Один трейдер крупного хедж-фонда сказал, что энергетические консультанты недавно заметили несколько крупных сделок, которые, по их мнению, были совершены в чрезвычайно удачное время. Другой управляющий портфелем сказал, что серия крупных и своевременных сделок вызвала "определенный уровень разочарования" среди инвесторов.

"Мое интуитивное понимание, основанное на наблюдении за рынками в течение последних 25 лет, говорит о том, что это действительно ненормально, - добавил он. -Это утро понедельника, сегодня нет важных данных, нет никаких спикеров ФРС, на которых стоило бы опережать события. Это чрезвычайно крупная сделка для дня, когда нет риска каких-либо событий… Кто-то только что значительно разбогател".

В сообщении в X позже в понедельник представитель иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф опроверг информацию о каких-либо переговорах между Вашингтоном и Тегераном, что вызвало коррекцию мировых фондовых рынков и новые покупки на энергетических рынках.

Он добавил: "Фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль".

Один из трейдеров сырьевых товаров сказал, что продажи нефтяных фьючерсов не были огромными по сравнению с объемами на рынке, который даже до войны был очень активным, но он заметил резкое движение TTF, европейского газового эталона примерно в то же время.

Тим Скирроу, глава отдела деривативов в консалтинговой компании Energy Aspects, сказал: "Это больший, чем обычно, объем [по Brent и WTI], чем я ожидал в это время суток, но в то же время он не слишком большой. Мне немного сложно связать все воедино".

Он добавил, что рынки фьючерсов и опционов на Brent за последние недели наблюдали "значительный приток" от фондов. "Учитывая реакцию цен, похоже, что почти все имели длинные позиции. Это почти необходимый предвестник для такого бурного движения".

