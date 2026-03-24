Трейдеры сделали ставки на нефть на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа о переговорах с Ираном - FT

23 марта, 19:55
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
23 марта, 16:59
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
23 марта, 16:01
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
23 марта, 13:02
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
23 марта, 09:58
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине
РФ продолжает строительство десантного корабля "Иван Рогов" в Керчи, несмотря на войну
TotalEnergies отказывается от морских ветровых проектов в США и инвестирует почти $1 млрд в нефть и газ
Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане
Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблять
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
23 марта, 13:02
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое время
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рождения
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчез
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки Чоко
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому
Трейдеры сделали ставки на нефть на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа о переговорах с Ираном - FT

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Перед сообщением Трампа о переговорах с Ираном на рынке нефти заключили контракты на полмиллиарда долларов. Это привело к обвалу цен и волатильности.

Трейдеры сделали ставки на полмиллиарда долларов на нефтяном рынке примерно за 15 минут до того, как публикация президента США Дональда Трампа о "продуктивных" переговорах с Ираном привела к падению цены на нефть и вызвала волатильность других активов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Примерно 6200 фьючерсных контрактов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate были заключены между 6:49 и 6:50 утра по нью-йоркскому времени в понедельник, всего за четверть часа до публикации президента США в социальных сетях о том, что в последние дни велись "продуктивные переговоры". Номинальная стоимость этих сделок составила 580 миллионов долларов, согласно расчетам FT на основе данных Bloomberg.

Объемы торгов Brent и WTI резко выросли одновременно, за 27 секунд до 6:50 утра. Фьючерсы, отслеживающие фондовый индекс S&P 500, резко выросли в цене сразу после торгов нефтью, причем объемы также значительно выросли в течение этого периода, пишет издание.

"Неизвестно, стоит ли за торгами в понедельник одна организация или несколько", - говорится в публикации.

Заявление Трампа в 7:04 утра спровоцировало резкое падение на мировых энергетических рынках и скачки фьючерсов на фондовый индекс S&P 500 и европейских акций, на фоне того, как инвесторы уменьшили ставки на затяжной конфликт.

"Эти своевременные соглашения перекликались с волной крупных, очень прибыльных ставок, сделанных на рынке прогнозов Polymarket на время атак США на Иран и Венесуэлу в последние месяцы", указывает издание.

"Трудно доказать причинно-следственную связь… но возникает вопрос, кто был бы относительно агрессивным в продаже фьючерсов в тот момент, за 15 минут до публикации Трампа", - сказал рыночный стратег американского брокера, комментируя сделки в понедельник.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил: "Президент Трамп и должностные лица администрации Трампа сосредоточены исключительно на том, что лучше для американского народа".

Он добавил: "Белый дом не терпит, чтобы какие-либо должностные лица администрации незаконно наживались на инсайдерской информации, и любые утверждения о том, что должностные лица занимаются подобной деятельностью без доказательств, являются безосновательными и безответственными сообщениями".

Несколько хедж-фондов отметили, что это один из многочисленных примеров крупных сделок, совершенных в последние месяцы до официальных заявлений правительства США.

Один трейдер крупного хедж-фонда сказал, что энергетические консультанты недавно заметили несколько крупных сделок, которые, по их мнению, были совершены в чрезвычайно удачное время. Другой управляющий портфелем сказал, что серия крупных и своевременных сделок вызвала "определенный уровень разочарования" среди инвесторов.

"Мое интуитивное понимание, основанное на наблюдении за рынками в течение последних 25 лет, говорит о том, что это действительно ненормально, - добавил он. -Это утро понедельника, сегодня нет важных данных, нет никаких спикеров ФРС, на которых стоило бы опережать события. Это чрезвычайно крупная сделка для дня, когда нет риска каких-либо событий… Кто-то только что значительно разбогател".

В сообщении в X позже в понедельник представитель иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф опроверг информацию о каких-либо переговорах между Вашингтоном и Тегераном, что вызвало коррекцию мировых фондовых рынков и новые покупки на энергетических рынках.

Он добавил: "Фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль".

Один из трейдеров сырьевых товаров сказал, что продажи нефтяных фьючерсов не были огромными по сравнению с объемами на рынке, который даже до войны был очень активным, но он заметил резкое движение TTF, европейского газового эталона примерно в то же время.

Тим Скирроу, глава отдела деривативов в консалтинговой компании Energy Aspects, сказал: "Это больший, чем обычно, объем [по Brent и WTI], чем я ожидал в это время суток, но в то же время он не слишком большой. Мне немного сложно связать все воедино".

Он добавил, что рынки фьючерсов и опционов на Brent за последние недели наблюдали "значительный приток" от фондов. "Учитывая реакцию цен, похоже, что почти все имели длинные позиции. Это почти необходимый предвестник для такого бурного движения".

ЭкономикаНовости Мира