У Німеччині знайшли амулет із молитвою до Ісуса, який може змінити уявлення про раннє християнство

Майже 1800-річний срібний амулет із молитвою до Ісуса виявили археологи під час розкопок давньоримського кладовища у Франкфурті, Німеччина. Напис на артефакті може допомогти краще зрозуміти поширення християнства та релігійні переконання людей у III столітті нашої ери. Про це повідомляє Popular Mechanics, пише УНН.

Деталі

У 2018 році археологи виявили скелет чоловіка та срібний амулет на території стародавнього римського кладовища в районі Праунгайм у Франкфурті. Усередині невеликої капсули на шиї чоловіка містився згорнутий срібний аркуш із молитвою, у якій "Ісуса Христа, Сина Божого" просили захистити від нападів і хвороб.

У 2024 році дослідники за допомогою комп’ютерної томографії змогли прочитати крихкий срібний сувій, не розгортаючи його.

Археологічний музей Франкфурта датує поховання 230–260 роками нашої ери. Вік визначили на підставі глиняного глечика та курильниці, похованих разом із чоловіком.

Що відомо про напис

Текст складається з 18 рядків. У ньому згадується Ісус, повторюються слова "святий, святий, святий", а також використано мотиви Послання апостола Павла до филип’ян 2:10–11, де йдеться про те, що перед Ісусом схилиться кожне коліно.

На відміну від багатьох інших стародавніх захисних текстів, напис не містить чітко визначених звернень до язичницьких богів поряд із християнськими словами.

Як знахідка може змінити уявлення про раннє християнство

Сантьяго Гіхарро, дослідник раннього християнства з Папського університету Саламанки, вважає, що амулет порушує питання про те, наскільки тісно його власник був пов’язаний із християнською громадою.

За його словами, чоловік міг довіряти Ісусу свій захист, але водночас брати участь у жертвоприношеннях римським богам.

Близько 250 року нашої ери імператор Децій запровадив вимогу для мешканців імперії приносити жертви римським богам. Дослідник зазначає, що людина, яка лише побіжно була пов’язана з християнською громадою, могла не сприймати виконання цього наказу як зраду своїх переконань.

У папірусах, знайдених у Єгипті, збереглися документи, які підтверджують, що деякі християни приносили жертви, попри свої переконання. Інші отримували відповідні документи, не виконуючи ритуалу.

Гіхарро наголошує, що наявність християнського напису підтверджує поширення християнських текстів у певному місці, але не доводить, що власник предмета вважав себе християнином.

У III столітті межі того, що ми називаємо християнством, були значно проникнішими, ніж це випливає з пізнішої церковної літератури - зазначає дослідник.

У 2025 році Гіхарро опублікував дослідження амулета в журналі Isidorianum. Він зауважив, що жоден давніший предмет чи рукопис не зберіг цих віршів із Послання апостола Павла до филип’ян латинською мовою.

За словами дослідника, особливість знахідки полягає в тому, що текст виявили не в скрипторії чи бібліотеці, а всередині капсули, яку носив на шиї чоловік, похований на кордоні Римської імперії.

Деякі деталі напису досі залишаються незрозумілими. Зокрема, початкові слова трактують як згадку про святого Тита, одного зі сподвижників апостола Павла. Гіхарро називає це тлумачення загадковим, оскільки відомі традиції вшанування Тита як святого виникли значно пізніше.

Дослідник вважає, що подальші археологічні знахідки подібних предметів можуть допомогти з’ясувати, як поширювалися християнські молитви та хто користувався такими амулетами.

Відновлення цього розмаїття не послаблює наше розуміння раннього християнства. Воно робить його чеснішим - підсумував Гіхарро.

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