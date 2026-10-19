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В Германии нашли амулет с молитвой к Иисусу, который может изменить представления о раннем христианстве

Киев • УНН

 • 21182 просмотра

Во Франкфурте прочитали серебряный амулет III века с молитвой к Иисусу. Находка показывает проницаемость границ раннего христианства.

В Германии нашли амулет с молитвой к Иисусу, который может изменить представления о раннем христианстве

Почти 1800-летний серебряный амулет с молитвой к Иисусу обнаружили археологи во время раскопок древнеримского кладбища во Франкфурте, Германия. Надпись на артефакте может помочь лучше понять распространение христианства и религиозные убеждения людей в III веке нашей эры. Об этом сообщает Popular Mechanics, пишет УНН.

Детали

В 2018 году археологи обнаружили скелет мужчины и серебряный амулет на территории древнеримского кладбища в районе Праунхайм во Франкфурте. Внутри небольшой капсулы на шее мужчины находился свернутый серебряный лист с молитвой, в которой "Иисуса Христа, Сына Божьего" просили защитить от нападений и болезней.

В 2024 году исследователи с помощью компьютерной томографии смогли прочитать хрупкий серебряный свиток, не разворачивая его.

Археологический музей Франкфурта датирует захоронение 230–260 годами нашей эры. Возраст определили на основании глиняного кувшина и курильницы, захороненных вместе с мужчиной.

Что известно о надписи

Текст состоит из 18 строк. В нем упоминается Иисус, повторяются слова "свят, свят, свят", а также использованы мотивы Послания апостола Павла к филиппийцам 2:10–11, где говорится о том, что перед Иисусом преклонится каждое колено.

В отличие от многих других древних защитных текстов, надпись не содержит четко определенных обращений к языческим богам наряду с христианскими словами.

Как находка может изменить представления о раннем христианстве

Сантьяго Хихарро, исследователь раннего христианства из Папского университета Саламанки, считает, что амулет поднимает вопрос о том, насколько тесно его владелец был связан с христианской общиной.

По его словам, мужчина мог доверять Иисусу свою защиту, но одновременно участвовать в жертвоприношениях римским богам.

Около 250 года нашей эры император Деций ввел требование для жителей империи приносить жертвы римским богам. Исследователь отмечает, что человек, лишь поверхностно связанный с христианской общиной, мог не воспринимать выполнение этого приказа как предательство своих убеждений.

В папирусах, найденных в Египте, сохранились документы, подтверждающие, что некоторые христиане приносили жертвы, несмотря на свои убеждения. Другие получали соответствующие документы, не выполняя ритуал.

Хихарро подчеркивает, что наличие христианской надписи подтверждает распространение христианских текстов в определенном месте, но не доказывает, что владелец предмета считал себя христианином.

В III веке границы того, что мы называем христианством, были значительно более проницаемыми, чем это следует из более поздней церковной литературы

- отмечает исследователь.

В 2025 году Хихарро опубликовал исследование амулета в журнале Isidorianum. Он отметил, что ни один более древний предмет или манускрипт не сохранил эти стихи из Послания апостола Павла к филиппийцам на латыни.

По словам исследователя, особенность находки заключается в том, что текст обнаружили не в скриптории или библиотеке, а внутри капсулы, которую носил на шее мужчина, похороненный на границе Римской империи.

Некоторые детали надписи до сих пор остаются непонятными. В частности, начальные слова трактуют как упоминание о святом Тите, одном из сподвижников апостола Павла. Хихарро называет это толкование загадочным, поскольку известные традиции почитания Тита как святого возникли значительно позже.

Исследователь считает, что дальнейшие археологические находки подобных предметов могут помочь выяснить, как распространялись христианские молитвы и кто пользовался такими амулетами.

Восстановление этого разнообразия не ослабляет наше понимание раннего христианства. Оно делает его честнее

- подытожил Хихарро.

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Ольга Розгон

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