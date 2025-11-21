Українські акції та облігації зросли після новин про "мирний план" США – Мінфін
Київ • УНН
Українські облігації та акції на світових біржах показали зростання після того, як стало відомо про деталі "мирного плану" закінчення війні в Україні, яку запропонували США.
Інвестори оптимістично відреагували на оприлюднення деталей нового мирного плану США щодо завершення війни в Україні. Українські цінні папери – акції, єврооблігації та ВВП-варанти – показали синхронне зростання на провідних біржах Європи. Про це повідомляє Мінфін, пише УНН.
Деталі
Найбільше піднявся індекс WIG-Ukraine у Польщі: після чуток про план він додав 2,43%, а після офіційного підтвердження – ще 3,86%, до 536,04 пункту, найвищого показника з початку вересня. Лідерами зростання стали KSG-Agro (+6,7%), Coal Energy (+4,62%) та Кернел (+4,58%).
На Лондонській біржі реакція була стриманішою: Ferrexpo додала 3,56%, тоді як МХП трохи подешевшала – на 0,36%. Справжній ажіотаж спостерігався на ринку боргових зобов’язань: українські єврооблігації підскочили на 0,9–1,6%, а деякі випуски у Франкфурті – більш ніж на 4%. Вартість ВВП-варантів України сягнула рекордних 90,2% від номіналу – максимум з кінця 2021 року.
