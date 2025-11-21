Украинские акции и облигации выросли после новостей о «мирном плане» США – Минфин
Киев • УНН
Украинские облигации и акции на мировых биржах показали рост после того, как стало известно о деталях «мирного плана» окончания войны в Украине, предложенного США.
Инвесторы оптимистично отреагировали на обнародование деталей нового мирного плана США по завершению войны в Украине. Украинские ценные бумаги – акции, еврооблигации и ВВП-варранты – показали синхронный рост на ведущих биржах Европы. Об этом сообщает Минфин, пишет УНН.
Больше всего поднялся индекс WIG-Ukraine в Польше: после слухов о плане он прибавил 2,43%, а после официального подтверждения – еще 3,86%, до 536,04 пункта, самого высокого показателя с начала сентября. Лидерами роста стали KSG-Agro (+6,7%), Coal Energy (+4,62%) и Кернел (+4,58%).
На Лондонской бирже реакция была более сдержанной: Ferrexpo прибавила 3,56%, тогда как МХП немного подешевела – на 0,36%. Настоящий ажиотаж наблюдался на рынке долговых обязательств: украинские еврооблигации подскочили на 0,9–1,6%, а некоторые выпуски во Франкфурте – более чем на 4%. Стоимость ВВП-варрантов Украины достигла рекордных 90,2% от номинала – максимум с конца 2021 года.
