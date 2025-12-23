Міноборони розгортає масштабну інвестиційну програму оновлення госпіталів на 8 мільярдів гривень - Шмигаль
Київ • УНН
Мініоборони визначило комплексне оновлення системи реабілітації військовослужбовців пріоритетним напрямком роботи, на що потрібно близько 8 млрд грн. У наступному році держбюджет спрямує понад 700 млн грн на розвиток мережі військових шпиталів, а проект НАТО "РЕНОВАТОР" вже акумулював 80 млн євро.
Міністерство оборони України визначило комплексне оновлення системи реабілітації військовослужбовців пріоритетним напрямком роботи. За словами очільника відомства Дениса Шмигаля, загальна потреба у фінансуванні модернізації реабілітаційних центрів та госпіталів становить близько 8 млрд грн. Програма передбачає як бюджетні інвестиції, так і залучення коштів міжнародних донорів, пише УНН із посиланням на повідомлення Міноборони в Телеграм-каналі.
Деталі
У наступному році державний бюджет спрямує понад 700 млн грн на розвиток мережі військових шпиталів. Ці кошти підуть на завершення поточних об’єктів, підготовку проєктної документації для нових потужностей та безпосередній запуск будівництва сучасних реабілітаційних хабів. Паралельно з цим Міноборони розробляє дорожню карту інфраструктурного оновлення всієї госпітальної мережі.
У Міноборони заявили, що понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біоматеріалу19.12.25, 19:10 • 4979 переглядiв
Ключовим інструментом залучення іноземних інвестицій став проєкт НАТО "РЕНОВАТОР". Програма зосереджена на п’яти стратегічних медичних закладах, де вже триває оновлення інфраструктури та закупівля високотехнологічного обладнання.
Уже понад рік у межах пакета комплексної допомоги НАТО реалізується проєкт "РЕНОВАТОР", сфокусований на п’яти ключових закладах. Завдяки йому відбувається інфраструктурне оновлення, закупівля сучасного обладнання та навчання медичного персоналу. У проєкті акумульовано вже 80 млн євро (при потребі у 200 млн євро)
Розширення партнерства з Канадою
Україна також веде переговори щодо розширення інвестиційного портфеля з Канадою. Під час зустрічі зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови Христею Фріланд українська сторона запропонувала канадським партнерам долучитися до проєктів відновлення ветеранів.
Очікується, що канадський досвід та фінансування прискорять впровадження сучасних протоколів реабілітації в українську військову медицину.
Кабмін ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України: Шмигаль озвучив деталі23.12.25, 15:01 • 2224 перегляди