Кабмін ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України: Шмигаль озвучив деталі

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії країни за поданням Міністерства оборони. Започатковується новий експериментальний проєкт щодо підприємства "Мотор Січ", прискорюючи проєктування нових об'єктів та забезпечуючи їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою.

Кабмін ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України: Шмигаль озвучив деталі
Фото: Міністерство оборони України

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Деталі

За словами голови Міноборони, в Україні започатковується новий експериментальний проєкт щодо підприємства "Мотор Січ".

Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації

 - йдеться в дописі.

Як зазначив Шмигаль, це активізує відновлення та створення нових об’єктів "Мотор Січі" для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7.

Нагадаємо

Суд продовжив тримання під вартою колишнього президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва з визначенням застави в сумі понад 908 млн гривень.

Богуслаєва затримала СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.

Євген Устименко

