Експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву продовжили тримання під вартою: озвучена сума грошової застави

Суд продовжив тримання під вартою колишнього президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва з визначенням застави в сумі понад 908 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Враховучюи клопотання прокурорів, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у сумі 908,3 млн гривень.

Нагадаємо

Богуслаєва затримала СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.

Восени 2024 року Богуслаєв був госпіталізований через різке погіршення здоров'я.

Також УНН повідомляв, що суд арештував активи сина колишнього президента АТ "Мотор Січ" на суму пів мільярда гривень.