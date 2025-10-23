Экс-президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву продлили содержание под стражей: озвучена сумма денежного залога

Суд продлил содержание под стражей бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева с определением залога в сумме более 908 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Учитывая ходатайство прокуроров, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Богуслаеву еще на два месяца – до 20 декабря 2025 года с определением размера залога в сумме 908,3 млн гривен.

Напомним

Богуслаев был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.

Осенью 2024 года Богуслаев был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья.

Также УНН сообщал, что суд арестовал активы сына бывшего президента АО "Мотор Сич" на сумму полмиллиарда гривен.