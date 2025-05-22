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Актуальне

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Суд арештував активи сина експрезидента "Мотор Січ": загальна сума - пів мільярда гривень

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Суд заарештував активи сина колишнього президента АТ "Мотор Січ" на суму пів мільярда гривень. Серед заблокованого майна – десятки об’єктів компанії, цехи та акції.

Суд арештував активи сина експрезидента "Мотор Січ": загальна сума - пів мільярда гривень

Серед арештованих активів – десятки об’єктів Мотор Січі, які за даними слідства, були незаконно відчужені фігурантами на свою користь.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За матеріалами СБУ та ОГП арештовано активи сина колишнього президента АТ "Мотор Січ", який разом із батьком підозрюється у розкраданні майна компанії.

Загальна сума заблокованих активів становить пів мільярда гривень.

Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів Мотор Січі, які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Справа сина ексочільника промислового гіганта та його батька

За даними справи, фігуранти незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства; відповідний пакет було згодом продано за 650 млн доларів США.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

- інформує допис пресслужби СБУ.

Нагадаємо

Українські правоохоронці спільно з колегами Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва Олександра, якого підозрюють у легалізації майна.  

Президент Володимир Зеленський відреагував на затримання сина Богуслаєва у Монако, наголосивши, що це сигнал для інших.

Ігор Тележніков

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