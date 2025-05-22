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Суд арестовал активы сына экс-президента "Мотор Сич": общая сумма - полмиллиарда гривен

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Суд арестовал активы сына бывшего президента АО "Мотор Сич" на сумму полмиллиарда гривен. Среди заблокированного имущества – десятки объектов компании, цеха и акции.

Суд арестовал активы сына экс-президента "Мотор Сич": общая сумма - полмиллиарда гривен

Среди арестованных активов – десятки объектов Мотор Сичи, которые по данным следствия, были незаконно отчуждены фигурантами в свою пользу.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По материалам СБУ и ОГП арестованы активы сына бывшего президента АО "Мотор Сич", который вместе с отцом подозревается в хищении имущества компании.

Общая сумма заблокированных активов составляет полмиллиарда гривен.

Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративных правах на 18 украинских компаний и акциях 2-х отечественных акционерных обществ.

Среди арестованных активов – цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов Мотор Сичи, которые фигуранты незаконно отчудили в свою пользу.

Дело сына экс-главы промышленного гиганта и его отца

По данным дела, фигуранты незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия; соответствующий пакет был впоследствии продан за 650 млн долларов США.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

- информирует сообщение пресс-службы СБУ.

Напомним

Украинские правоохранители совместно с коллегами Франции и Монако задержали сына экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александра, подозреваемого в легализации имущества.  

Президент Владимир Зеленский отреагировал на задержание сына Богуслаева в Монако, подчеркнув, что это сигнал для других.

Игорь Тележников

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