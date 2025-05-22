Суд арестовал активы сына экс-президента "Мотор Сич": общая сумма - полмиллиарда гривен
Киев • УНН
Суд арестовал активы сына бывшего президента АО "Мотор Сич" на сумму полмиллиарда гривен. Среди заблокированного имущества – десятки объектов компании, цеха и акции.
Среди арестованных активов – десятки объектов Мотор Сичи, которые по данным следствия, были незаконно отчуждены фигурантами в свою пользу.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По материалам СБУ и ОГП арестованы активы сына бывшего президента АО "Мотор Сич", который вместе с отцом подозревается в хищении имущества компании.
Общая сумма заблокированных активов составляет полмиллиарда гривен.
Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративных правах на 18 украинских компаний и акциях 2-х отечественных акционерных обществ.
Среди арестованных активов – цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов Мотор Сичи, которые фигуранты незаконно отчудили в свою пользу.
Дело сына экс-главы промышленного гиганта и его отца
По данным дела, фигуранты незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия; соответствующий пакет был впоследствии продан за 650 млн долларов США.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.
Напомним
Украинские правоохранители совместно с коллегами Франции и Монако задержали сына экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александра, подозреваемого в легализации имущества.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на задержание сына Богуслаева в Монако, подчеркнув, что это сигнал для других.