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У Монако затримано сина експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

Сина експрезидента Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою у легалізації понад 650 млн доларів. Кошти від продажу акцій підприємства він відмивав у Франції та Монако.

У Монако затримано сина експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

Українські правоохоронці спільно з колегами Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва Олександра, якого підозрюють у легалізації майна. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Силовики не називають ім'я фігуранта, але судячи із опису справи, йдеться про сина колишнього президента "Мотор Січі" Вʼячеслава Богуслаєва - Олександра.

Спільна слідча група Офісу Генерального прокурора, СБУ та правоохоронних органів Французької Республіки і Князівства Монако викрили схему легалізації незаконно отриманих грошових коштів експрезидента АТ "Мотор Січ". Також правоохоронці встановили обставини вчинення нових кримінальних правопорушень підсанкційним ексвласником наразі націоналізованого підприємства в Запоріжжі

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в порушення національної процедури, сім’я ексвласника до 2014 року консолідувала більше 65 % акцій оборонного підприємства, які були оформлені на номінальних власників офшорних компаній. Після початку війни з рф, розуміючи, що підприємство втрачає ринки збуту, власник і його син незаконно, без дозволу на передачу контрольного пакету акцій монопольного українського підприємства, продали їх представникам іноземної держави.

Упродовж 2016-2025 років син експрезидента АТ "Мотор Січ" у тому числі на території Франції і Монако легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад 650 млн доларів США.

У квітні 2025 року учасники спільної слідчої групи – прокурори Офісу Генерального прокурора та співробітники СБУ брали участь в обшуках, затриманні та допиті сина ексвласника на території Князівства Монако, які проводились компетентними правоохоронними органами. За результатами слідчих дій на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб. Його сину повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ зазначили, що у ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службови становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
    • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

      Нагадаємо

      У липні 2024 року майно колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та топменеджера Петра Кононенка було передано ФДМУ. Стягнуто частки компаній, нерухомість та грошові кошти на суму понад 600 млн гривень.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

      ЕкономікаКримінал та НП
      Генеральний прокурор України
      Франція
      Запоріжжя
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