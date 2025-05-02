В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

Украинские правоохранители совместно с коллегами Франции и Монако задержали сына экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александра, которого подозревают в легализации имущества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Силовики не называют имя фигуранта, но судя по описанию дела, речь идет о сыне бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александре.

Совместная следственная группа Офиса Генерального прокурора, СБУ и правоохранительных органов Французской Республики и Княжества Монако разоблачили схему легализации незаконно полученных денежных средств экс-президента АО "Мотор Сич". Также правоохранители установили обстоятельства совершения новых уголовных правонарушений подсанкционным экс-владельцем ныне национализированного предприятия в Запорожье - говорится в сообщении.

По данным следствия, в нарушение национальной процедуры, семья экс-владельца до 2014 года консолидировала более 65 % акций оборонного предприятия, которые были оформлены на номинальных владельцев оффшорных компаний. После начала войны с рф, понимая, что предприятие теряет рынки сбыта, владелец и его сын незаконно, без разрешения на передачу контрольного пакета акций монопольного украинского предприятия, продали их представителям иностранного государства.

В течение 2016-2025 годов сын экс-президента АО "Мотор Сич" в том числе на территории Франции и Монако легализовал полученные преступным способом средства на сумму более 650 млн долларов США.

В апреле 2025 года участники совместной следственной группы – прокуроры Офиса Генерального прокурора и сотрудники СБУ участвовали в обысках, задержании и допросе сына экс-владельца на территории Княжества Монако, которые проводились компетентными правоохранительными органами. По результатам следственных действий на территории Монако обнаружено многочисленное ценное имущество, оформленное на подконтрольных бывшему владельцу лиц. Его сыну сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что в ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

Также новое подозрение получил экс-глава Мотор Сичи, который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с рф. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Напомним

В июле 2024 года имущество бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и топ-менеджера Петра Кононенко было передано ФГИУ. Взысканы доли компаний, недвижимость и денежные средства на сумму более 600 млн гривен.