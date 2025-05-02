Затримання сина експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва: Зеленський доручив правоохоронцям приділити особливу увагу таким справам
Київ • УНН
Президент відреагував на затримання сина Богуслаєва у Монако, наголосивши, що це сигнал для інших. Він доручив приділити увагу справам про розкрадання активів та пошуку виведених за кордон коштів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання сина експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва Олександра у Монако, зазначивши, що це сигнал решті, хто працює з росіянами, та наголосив, що доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні я хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії "Мотор Січ" та продаж української зброї в росію. У Монако затримали одного з підозрюваних, і важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Це принципово
Нагадаємо
Українські правоохоронці спільно з колегами Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва Олександра, якого підозрюють у легалізації майна.