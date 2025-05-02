Затримання сина експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва: Зеленський доручив правоохоронцям приділити особливу увагу таким справам

Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання сина експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва Олександра у Монако, зазначивши, що це сигнал решті, хто працює з росіянами, та наголосив, що доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні я хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії "Мотор Січ" та продаж української зброї в росію. У Монако затримали одного з підозрюваних, і важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Це принципово - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Українські правоохоронці спільно з колегами Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва Олександра, якого підозрюють у легалізації майна.