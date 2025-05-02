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Задержание сына экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева: Зеленский поручил правоохранителям уделить особое внимание таким делам

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Президент отреагировал на задержание сына Богуслаева в Монако, подчеркнув, что это сигнал для других. Он поручил уделить внимание делам о хищении активов и поиску выведенных за границу средств.

Задержание сына экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева: Зеленский поручил правоохранителям уделить особое внимание таким делам

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание сына экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александра в Монако, отметив, что это сигнал остальным, кто работает с россиянами, и подчеркнул, что поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня я хочу поблагодарить украинских прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, которые занимаются делом о хищении активов украинской государственной компании "Мотор Сич" и продаже украинского оружия в россию. В Монако задержали одного из подозреваемых, и важно, что это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил. И поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Это принципиально 

- сказал Зеленский.

Напомним

Украинские правоохранители совместно с коллегами Франции и Монако задержали сына экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александра, которого подозревают в легализации имущества.

Павел Башинский

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