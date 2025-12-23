Кабмин принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины: Шмыгаль озвучил детали
Киев • УНН
Кабинет министров Украины принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии страны по представлению Министерства обороны. Запускается новый экспериментальный проект по предприятию "Мотор Сич", ускоряя проектирование новых объектов и обеспечивая их водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной процедуре.
Подробности
По словам главы Минобороны, в Украине начинается новый экспериментальный проект по предприятию "Мотор Сич".
Ускоряем проектирование новых объектов предприятия. Обеспечиваем их водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной процедуре. Даем возможность создавать вспомогательную инфраструктуру для бесперебойной работы релоцированных мощностей. Гарантируем защищенность чувствительной информации по безопасности
Как отметил Шмыгаль, это активизирует восстановление и создание новых объектов "Мотор Сичи" для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7.
Напомним
Суд продлил содержание под стражей бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева с определением залога в сумме более 908 млн гривен.
Богуслаева задержала СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.