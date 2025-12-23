$42.150.10
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
11:41 • 6260 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 10543 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 7658 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex
08:27 • 12135 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 19647 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 35893 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 51882 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 79494 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44605 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Кабмин принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины: Шмыгаль озвучил детали

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Кабинет министров Украины принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии страны по представлению Министерства обороны. Запускается новый экспериментальный проект по предприятию "Мотор Сич", ускоряя проектирование новых объектов и обеспечивая их водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной процедуре.

Кабмин принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины: Шмыгаль озвучил детали
Фото: Министерство обороны Украины

Кабинет министров Украины по представлению Министерства обороны принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Подробности

По словам главы Минобороны, в Украине начинается новый экспериментальный проект по предприятию "Мотор Сич".

Ускоряем проектирование новых объектов предприятия. Обеспечиваем их водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной процедуре. Даем возможность создавать вспомогательную инфраструктуру для бесперебойной работы релоцированных мощностей. Гарантируем защищенность чувствительной информации по безопасности

 - говорится в сообщении.

Как отметил Шмыгаль, это активизирует восстановление и создание новых объектов "Мотор Сичи" для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7.

Напомним

Суд продлил содержание под стражей бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева с определением залога в сумме более 908 млн гривен.

Богуслаева задержала СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономикаПолитика
