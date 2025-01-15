Фриланд может побороться за пост премьера Канады - СМИ
Киев • УНН
Бывший министр финансов Христя Фриланд готовится объявить об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии Канады. После отставки Трюдо новый лидер партии автоматически станет премьер-министром страны.
Бывший министр финансов и вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд готовится объявить об участии в соревновании за пост лидера Либеральной партии. А поскольку бывший премьер Канады Джастин Трюдо ушёл в отставку, новый лидер Либеральной партии станет новым премьером страны. Об этом сообщает CBC News с ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
Детали
По данным издания, Фриланд сделает официальное заявление до того, как избранный президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге в следующий понедельник, 20 января.
Отметим, Фриланд покинула кабинет министров в декабре на фоне разногласий с премьером. После этого усилились призывы об отставке Трюдо.
Позже в своем аккаунте в соцсетях она сообщила, что у нее не было другого выхода. Потому что премьер предложил занять должность министра без портфеля с ограниченной ответственностью за отношения между США и Канадой.
Фриланд также раскритиковала действия Трюдо по управлению экономикой. Она осудила "дорогие политические уловки" и потребовала от него теснее сотрудничать с премьер-министрами провинций, чтобы противостоять предложенным Трампом тарифам на канадские товары.
Напомним
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отставке с поста лидера Либеральной партии. Он будет оставаться на посту премьера до избрания нового лидера партии.
Как ранее писал УНН в декабре прошлого года министр финансов Канады подала в отставку из-за разногласий с Трюдо относительно реакции на угрозу 25% пошлины от Трампа. Отставка спровоцировала правительственный кризис и призывы к отставке самого премьер-министра Канады.