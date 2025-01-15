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Фріланд може поборотися за посаду прем'єра Канади - ЗМІ

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Колишня міністерка фінансів Христя Фріланд готується оголосити про участь у боротьбі за посаду лідера Ліберальної партії Канади. Після відставки Трюдо новий лідер партії автоматично стане прем'єр-міністром країни.

Колишня міністерка фінансів і віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд готується оголосити про участь у змаганні за посаду лідера Ліберальної партії. А оскільки колишній прем'єр Канади Джастін Трюдо пішов у відставку, новий лідер Ліберальної партії стане новим прем'єром країни. Про це повідомляє CBC News з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

За даними видання, Фріланд зробить офіційну заяву до того, як обраний президент США Дональд Трамп буде приведений до присяги наступного понеділка, 20 січня.

Зазначимо, Фріланд залишила кабінет міністрів у грудні на тлі розбіжностей із прем'єром. Після цього посилилися заклики про відставку Трюдо.

Пізніше у своєму акаунті в соцмережах вона повідомила, що у неї не було іншого виходу. Бо прем'єр запропонував обійняти посаду міністра без портфеля з обмеженою відповідальністю за відносини між США і Канадою.

Фріланд також розкритикувала дії Трюдо з управління економікою. Вона засудила "дорогі політичні хитрощі" і вимагала від нього тісніше співпрацювати з прем'єр-міністрами провінцій, щоб протистояти запропонованим Трампом тарифам на канадські товари.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Він залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового лідера партії.

Як раніше писав УНН у грудні минулого року міністерка фінансів Канади подала у відставку через розбіжності з Трюдо щодо реакції на загрозу 25% мита від Трампа. Відставка спровокувала урядову кризу та заклики до відставки самого прем'єр-міністра Канади.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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