Канада готовится к наплыву мигрантов после победы Трампа на выборах в США
Киев • УНН
Канадские чиновники объявили о подготовке к возможному увеличению потока иммигрантов из США. После объявления победы Трампа поисковые запросы о переезде в Канаду выросли в десять раз.
Канада готовится к увеличению потока иммигрантов из США после победы Трампа. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
После недавней победы Дональда Трампа на президентских выборах в США канадские чиновники объявили о подготовке к возможному увеличению потока иммигрантов, стремящихся переехать на север. Сразу после объявления результатов выборов интернет-поисковые запросы о переезде в Канаду выросли в десять раз, что вызвало опасения относительно повторения ситуации с предыдущего срока Трампа, когда тысячи мигрантов направлялись в Канаду в поисках убежища.
Ответственные службы и Королевская канадская конная полиция уже находятся в готовности для надлежащего контроля над границей и управления возможным наплывом иммигрантов. С этой целью вице-премьер-министр Христя Фриланд провела встречу с министрами, отвечающими за вопросы пограничной безопасности и отношения с американской администрацией.
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