Украина планирует создать Kill Zone с линиями дронов до 30 км на фронте - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Украина намерена создать линии дронов на глубину до 30 км на линии фронта, так называемую Kill Zone, для предотвращения будущей агрессии. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, подчеркнув необходимость поддержки партнеров в обеспечении Украины FPV-дронами, роботизированными системами и дальнобойными ракетами.

Украина планирует создать Kill Zone с линиями дронов до 30 км на фронте - Шмыгаль

Украина планирует создать линии дронов радиусом до 30 км на линии фронта. Об этом по итогам участия в ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" рассказал министр обороны Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, вместе с министром транспорта и внутренней торговли Канады Христей Фриланд и другими гостями "говорили о том, как завершить эту войну".

Для этого нужны сильная украинская армия, достаточно оружия и мощные санкции против агрессора. Должны создать условия, при которых путин будет вынужден сесть за стол переговоров

- написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка партнеров, и обозначил "четкие приоритеты":

  • сохранение жизни военных. Для этого нужно больше FPV-дронов, роботизированных систем, артиллерийских снарядов.
    • защита неба. Не только системы ПВО, но и дроны-перехватчики.
      • дальнобойные удары. Должны производить и масштабировать дроны и ракеты дальнего радиуса действия.

        В то же время в будущем мы не должны позволить агрессии повториться. Должны создать так называемую Kill Zone, которая сегодня формируется на линии фронта. Это линии дронов, перекрывающие 10, 15 или даже 30 км территории

        - уточнил министр обороны.

        Он также рассказал о развитии оборонных инноваций.

        "Мы финансировали стартапы в инновационной сфере по модели венчурного фонда. И это дало толчок нашим бизнесам, стартапам, малым компаниям, группам людей - разрабатывать и внедрять инновации в украинский ОПК", - резюмировал Шмыгаль.

        Напомним

        Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился со специальным представителем президента США Дональда Трампа, генералом Китом Келлогом. Во время этой встречи глава оборонного ведомства рассказал генералу о результатах заседания "Рамштайн" и сообщил новые детали российского удара по Польше.

        Вадим Хлюдзинский

