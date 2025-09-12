$41.310.10
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 2742 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 13930 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 20483 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 27332 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 25369 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22309 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31681 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
12 вересня, 08:16 • 19908 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17425 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Нові Patriot для України та подробиці атаки рф на Польщу: про що Шмигаль говорив із Келлогом

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі Спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом у Києві. Вони обговорили результати засідання "Рамштайн", отримання систем Patriot та деталі російського удару по Польщі.

Нові Patriot для України та подробиці атаки рф на Польщу: про що Шмигаль говорив із Келлогом

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із спеціальним представником президента США Дональда Трампа, генералом Кітом Келлогом. Під час цієї зустрічі очільник оборонного відомства розповів генералу про результати засідання "Рамштайн" та повідомив нові деталі російського удару по Польщі, пише УНН з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.

Був радий зустрітися у Києві зі Спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом. Висловив вдячність за потужну допомогу з боку США для України. Поінформував генерала Келлога про результати засідання "Рамштайн" цього тижня, під час якого ми отримали сильні сигнали підтримки 

- повідомив Шмигаль.

Також Шмигаль і Келлог обговорили можливість отримання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них.

Також українська сторона надала американській делегації дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі.

Такими діями росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою 

- зазначив міністр оборони.

Також Шмигаль закликав посилити санкційний тиск на агресора.

Доповнення

На полях міжнародної виставки DSEI міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з представниками шведської компанії Saab. Сторони домовилися продовжувати співпрацю для посилення спроможностей Сил оборони у сфері ситуаційної обізнаності в повітряному просторі.

Шмигаль повідомив, що в Україні виділили землю у безпечному регіоні, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.

Павло Зінченко

Політика
Кіт Келлог
Рейнметалл
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Україна
Денис Шмигаль
Київ
Польща