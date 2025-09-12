Нові Patriot для України та подробиці атаки рф на Польщу: про що Шмигаль говорив із Келлогом

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із спеціальним представником президента США Дональда Трампа, генералом Кітом Келлогом. Під час цієї зустрічі очільник оборонного відомства розповів генералу про результати засідання "Рамштайн" та повідомив нові деталі російського удару по Польщі, пише УНН з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.

Був радий зустрітися у Києві зі Спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом. Висловив вдячність за потужну допомогу з боку США для України. Поінформував генерала Келлога про результати засідання "Рамштайн" цього тижня, під час якого ми отримали сильні сигнали підтримки - повідомив Шмигаль.

Також Шмигаль і Келлог обговорили можливість отримання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них.

Також українська сторона надала американській делегації дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі.

Такими діями росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою - зазначив міністр оборони.

Також Шмигаль закликав посилити санкційний тиск на агресора.

Доповнення

На полях міжнародної виставки DSEI міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з представниками шведської компанії Saab. Сторони домовилися продовжувати співпрацю для посилення спроможностей Сил оборони у сфері ситуаційної обізнаності в повітряному просторі.

Шмигаль повідомив, що в Україні виділили землю у безпечному регіоні, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.