Україна та шведська компанія Saab домовилися про співпрацю для посилення контролю повітряного простору

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 вересня, 19:17 • 8474 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 18683 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 29359 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 18955 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 17023 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 22956 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14744 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16624 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14646 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14607 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
56%
755мм
Популярнi новини
У ФБР показали фото підозрюваного у вбистві Чарлі КіркаPhoto11 вересня, 16:12 • 4314 перегляди
Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО після дронів рф у Польщі11 вересня, 16:22 • 3242 перегляди
Трамп не здасться, це дає надію на завершення руйнівної війни в Україні: Сійярто про розмову із РубіоPhoto11 вересня, 17:38 • 3946 перегляди
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати11 вересня, 18:35 • 10552 перегляди
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02 • 3566 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 29362 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 22958 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 36767 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 50997 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 111602 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 13838 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 36767 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 25592 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 33461 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 98486 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Fox News
Saab JAS 39 Gripen
Су-30

Україна та шведська компанія Saab домовилися про співпрацю для посилення контролю повітряного простору

Київ • УНН

 • 104 перегляди

На виставці DSEI міністр оборони України зустрівся з представниками Saab. Сторони домовилися про співпрацю щодо постачання радарів та посилення ситуаційної обізнаності у повітряному просторі.

Україна та шведська компанія Saab домовилися про співпрацю для посилення контролю повітряного простору

На полях міжнародної виставки DSEI міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з представниками шведської компанії Saab. Сторони домовилися продовжувати співпрацю для посилення спроможностей Сил оборони у сфері ситуаційної обізнаності в повітряному просторі. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Денис Шмигаль, передає УНН.  

Деталі

За його словами, в межах реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО Україна відводить важливу роль співпраці зі Швецією.

Інше важливе питання - постачання радарів виробництва Saab. Зокрема, домовилися продовжувати співпрацю зі зміцнення спроможностей Сил оборони щодо ситуаційної обізнаності у повітряному просторі

- написав міністр оборони України.

Він подякував Швеції та компанії Saab за системну підтримку.

Нагадаємо

Українська авіакомпанія XENA, що спеціалізується на пожежогасінні, планує подвоїти свій авіапарк для участі в європейських тендерах. Компанія вже має два літаки Ан-32П та активно гасить пожежі в Чорногорії та Туреччині.  

Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль11.09.25, 21:17 • 8478 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
НАТО
Швеція
Україна
Денис Шмигаль