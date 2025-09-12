Україна та шведська компанія Saab домовилися про співпрацю для посилення контролю повітряного простору

На полях міжнародної виставки DSEI міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з представниками шведської компанії Saab. Сторони домовилися продовжувати співпрацю для посилення спроможностей Сил оборони у сфері ситуаційної обізнаності в повітряному просторі. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Денис Шмигаль, передає УНН.

За його словами, в межах реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО Україна відводить важливу роль співпраці зі Швецією.

Інше важливе питання - постачання радарів виробництва Saab. Зокрема, домовилися продовжувати співпрацю зі зміцнення спроможностей Сил оборони щодо ситуаційної обізнаності у повітряному просторі