Україна та шведська компанія Saab домовилися про співпрацю для посилення контролю повітряного простору
Київ • УНН
На виставці DSEI міністр оборони України зустрівся з представниками Saab. Сторони домовилися про співпрацю щодо постачання радарів та посилення ситуаційної обізнаності у повітряному просторі.
На полях міжнародної виставки DSEI міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з представниками шведської компанії Saab. Сторони домовилися продовжувати співпрацю для посилення спроможностей Сил оборони у сфері ситуаційної обізнаності в повітряному просторі. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
За його словами, в межах реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО Україна відводить важливу роль співпраці зі Швецією.
Інше важливе питання - постачання радарів виробництва Saab. Зокрема, домовилися продовжувати співпрацю зі зміцнення спроможностей Сил оборони щодо ситуаційної обізнаності у повітряному просторі
Він подякував Швеції та компанії Saab за системну підтримку.
Нагадаємо
