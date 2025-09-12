Украина и шведская компания Saab договорились о сотрудничестве для усиления контроля воздушного пространства

На полях международной выставки DSEI министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями шведской компании Saab. Стороны договорились продолжать сотрудничество для усиления возможностей Сил обороны в сфере ситуационной осведомленности в воздушном пространстве. Об этом информирует в своем Telegram-канале Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

По его словам, в рамках реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО Украина отводит важную роль сотрудничеству со Швецией.

Другой важный вопрос - поставки радаров производства Saab. В частности, договорились продолжать сотрудничество по укреплению возможностей Сил обороны по ситуационной осведомленности в воздушном пространстве - написал министр обороны Украины.

Он поблагодарил Швецию и компанию Saab за системную поддержку.

Напомним

