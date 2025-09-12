Украина и шведская компания Saab договорились о сотрудничестве для усиления контроля воздушного пространства

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 сентября, 19:17 • 8476 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 18685 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 29363 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 18957 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 17025 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 22958 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14745 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16625 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14647 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14608 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
56%
755мм
Популярные новости
ФБР показало фото подозреваемого в убийстве Чарли КиркаPhoto11 сентября, 16:12 • 4314 просмотра
Германия усилит присутствие на восточной границе НАТО после российских дронов в Польше11 сентября, 16:22 • 3242 просмотра
Трамп не сдастся, это дает надежду на завершение разрушительной войны в Украине: Сийярто о разговоре с РубиоPhoto11 сентября, 17:38 • 3946 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать11 сентября, 18:35 • 10553 просмотра
На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ11 сентября, 20:02 • 3566 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 29359 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 22956 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 36765 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 50996 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 111602 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 13837 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 36765 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 25592 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 33461 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 98486 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30

Украина и шведская компания Saab договорились о сотрудничестве для усиления контроля воздушного пространства

Киев • УНН

 • 102 просмотра

На выставке DSEI министр обороны Украины встретился с представителями Saab. Стороны договорились о сотрудничестве по поставке радаров и усилению ситуационной осведомленности в воздушном пространстве.

Украина и шведская компания Saab договорились о сотрудничестве для усиления контроля воздушного пространства

На полях международной выставки DSEI министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями шведской компании Saab. Стороны договорились продолжать сотрудничество для усиления возможностей Сил обороны в сфере ситуационной осведомленности в воздушном пространстве. Об этом информирует в своем Telegram-канале Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

По его словам, в рамках реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО Украина отводит важную роль сотрудничеству со Швецией.

Другой важный вопрос - поставки радаров производства Saab. В частности, договорились продолжать сотрудничество по укреплению возможностей Сил обороны по ситуационной осведомленности в воздушном пространстве

- написал министр обороны Украины.

Он поблагодарил Швецию и компанию Saab за системную поддержку.

Напомним

Украинская авиакомпания XENA, специализирующаяся на пожаротушении, планирует удвоить свой авиапарк для участия в европейских тендерах. Компания уже имеет два самолета Ан-32П и активно тушит пожары в Черногории и Турции.

Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль11.09.25, 21:17 • 8472 просмотра

Вита Зеленецкая

Технологии
НАТО
Швеция
Украина
Денис Шмыгаль