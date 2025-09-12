Украина и шведская компания Saab договорились о сотрудничестве для усиления контроля воздушного пространства
Киев • УНН
На выставке DSEI министр обороны Украины встретился с представителями Saab. Стороны договорились о сотрудничестве по поставке радаров и усилению ситуационной осведомленности в воздушном пространстве.
На полях международной выставки DSEI министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями шведской компании Saab. Стороны договорились продолжать сотрудничество для усиления возможностей Сил обороны в сфере ситуационной осведомленности в воздушном пространстве. Об этом информирует в своем Telegram-канале Денис Шмыгаль, передает УНН.
Подробности
По его словам, в рамках реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО Украина отводит важную роль сотрудничеству со Швецией.
Другой важный вопрос - поставки радаров производства Saab. В частности, договорились продолжать сотрудничество по укреплению возможностей Сил обороны по ситуационной осведомленности в воздушном пространстве
Он поблагодарил Швецию и компанию Saab за системную поддержку.
Напомним
Украинская авиакомпания XENA, специализирующаяся на пожаротушении, планирует удвоить свой авиапарк для участия в европейских тендерах. Компания уже имеет два самолета Ан-32П и активно тушит пожары в Черногории и Турции.
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль11.09.25, 21:17 • 8472 просмотра