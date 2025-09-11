$41.210.09
19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
15:15 • 9198 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 19698 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 13123 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 11982 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 18448 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13519 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 15714 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 13970 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14044 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 602 просмотра

В Украине выделена земля в безопасном регионе для строительства нового завода Rheinmetall по изготовлению снарядов. Это обеспечит потребности Сил обороны и усилит производство боеприпасов.

Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль

В Украине выделили землю в безопасном регионе, где будет построен новый завод по производству снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

В Лондоне на полях международной выставки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) Шмыгаль провел встречу с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.

Имеем эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО. С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны 

- сообщил министр обороны Украины.

По его словам, обсудили также другие важные проекты, в частности развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники. Линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины.

Обсудили также развитие направления ПВО, в частности как совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам эффективнее бороться с дронами противника, добавил Шмыгаль.

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Defence City
Рейнметалл
Украина
Денис Шмыгаль
Лондон