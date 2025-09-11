Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль

В Украине выделили землю в безопасном регионе, где будет построен новый завод по производству снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

В Лондоне на полях международной выставки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) Шмыгаль провел встречу с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.

Имеем эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО. С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны - сообщил министр обороны Украины.

По его словам, обсудили также другие важные проекты, в частности развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники. Линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины.

Обсудили также развитие направления ПВО, в частности как совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам эффективнее бороться с дронами противника, добавил Шмыгаль.

