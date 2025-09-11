Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Київ • УНН
В Україні виділено землю у безпечному регіоні для будівництва нового заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів. Це забезпечить потреби Сил оборони та посилить виробництво боєприпасів.
В Україні виділили землю у безпечному регіоні, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
У Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) Шмигаль провів зустріч з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером.
Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО. З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони
Найбільший у Європі: Rheinmetall відкриває завод з виробництва артилерійських боєприпасів27.08.25, 12:01 • 3246 переглядiв
За його словами, обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.
Обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами противника, додав Шмигаль.
Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 09.09.25, 00:17 • 11385 переглядiв