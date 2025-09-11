$41.210.09
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15 • 8546 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 19080 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 12831 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 11720 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 18120 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13430 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 15634 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 13927 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14000 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль

Київ • УНН

 166 перегляди

В Україні виділено землю у безпечному регіоні для будівництва нового заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів. Це забезпечить потреби Сил оборони та посилить виробництво боєприпасів.

Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль

В Україні виділили землю у безпечному регіоні, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

У Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) Шмигаль провів зустріч з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО. З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони 

- повідомив міністр оборони України.

Найбільший у Європі: Rheinmetall відкриває завод з виробництва артилерійських боєприпасів27.08.25, 12:01 • 3246 переглядiв

За його словами, обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.

Обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами противника, додав Шмигаль.

Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 09.09.25, 00:17 • 11385 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Defence City
Рейнметалл
Україна
Денис Шмигаль
Лондон