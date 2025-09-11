Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль

В Україні виділили землю у безпечному регіоні, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

У Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) Шмигаль провів зустріч з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО. З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони