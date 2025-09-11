Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк

Українська авіакомпанія "XENA", яка спеціалізується на повітряному пожежогасінні, оголосила про плани розширення свого флоту у зв’язку з активною участю в європейських тендерах, повідомляє УНН.

Єдиний комерційний оператор літаків АН-32П, українська компанія "XENA", попри виклики війни розвивається та масштабується. Як розповів в інтерв’ю засновник компанії Роман Мілешко, компанія активно бере участь у тендерах на гасіння пожеж у Європі на наступний сезон. У звʼязку з цим "XENA" будує амбітні плани збільшити свій авіапарк вдвічі.

Нині в компанії "XENA" працює 49 спеціалістів. Це мінімальна кількість людей, необхідних для експлуатації двох літаків та адміністрування діяльності компанії. У нас є повністю готових два екіпажі. Зараз ми беремо активну участь у тендерах на гасіння пожеж у Європі на наступний сезон. Ця робота вже почалася. Не виключаємо, що в нас буде необхідність вводити в роботу і третій і четвертий літаки. Над цим і працюємо - розповів Мілешко.

Наразі у компанії є два літаки Ан-32П, один із яких був придбаний, а інший – сконвертований власними силами на базі компанії у Словаччині. Літаки вже мають значний досвід роботи на міжнародному ринку, адже вони неодноразово брали участь у гасінні масштабних пожеж у Туреччині, Грузії та Чорногорії. Ба більше, літаки компанії і зараз борються з пожежами в Чорногорії та Туреччині.

Активна участь компанії "XENA" у тендерах підтверджує зростання конкурентоспроможності українських авіаційних операторів на міжнародному ринку. З одного боку – це досягнення української компанії, з іншого – сигнал для влади про те, що нашу авіацію необхідно підтримувати, вважає політолог Руслан Бортник.

Можна лише привітати таку роботу компанії, і побажати державної та соціальної підтримки. Україна має створити спеціальні правові податкові умови, для роботи таких компаній на міжнародних ринках, щоб коли війна завершиться, українські компанії могли негайно повернутися на вітчизняний ринок - Руслан Бортник.

Тож приклад компанії "XENA" демонструє, що розвиток української авіації виходить далеко за межі бізнесових інтересів. Це водночас внесок у зміцнення позитивного іміджу держави, доказ високого професіоналізму наших фахівців і сигнал для влади про необхідність підтримки галузі. Адже саме такі компанії формують образ України на міжнародній арені, як країни, здатної конкурувати, розвиватися і утверджувати авторитет у світі навіть у час війни.