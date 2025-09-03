Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 1444 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 2564 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 8836 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 21506 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16878 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20712 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20389 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22358 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37494 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34793 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 247004 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 246696 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 238090 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 234838 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 228759 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 98 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 21506 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 23393 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37494 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 34793 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 3786 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 24437 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 37837 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40325 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54321 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Свіфт
M1 Abrams
YouTube

Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Українська компанія "XENA" залучила свій літак Ан-32П для гасіння пожеж у Чорногорії. Цей літак може скидати до 8 тисяч літрів води за один захід, працюючи на висоті від 40 метрів.

Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені

Літо 2025 року стало справжнім "сезоном пожеж". Вогонь охопив південь Європи, Туреччину, Ізраїль та США. Стихія знищила тисячі гектарів лісу, зруйнувала інфраструктуру й змусила людей залишати свої домівки. Для боротьби зі стихією країни залучають усі доступні ресурси, зокрема, і пожежну авіацію, яка дозволяє здійснювати пожежегасіння на великих територіях. УНН вирішив зібрати інформацію про унікальні вертольоти та літаки, які дозволяють вгамувати стихію та дізнався цікаві факти про унікальний український літак-пожежник.

Для гасіння масштабних пожеж залучають гелікоптери та літаки. Серед найвідоміших гелікоптерів Eurocopter Dauphin, Eurocopter EC225 Super Puma, Sikorsky UH-60 Black Hawk. Ці вертольоти оснащені спеціальними резервуарами з водою (найчастіше це контейнери-"відра" (Bambi bucket), яку вони можуть скидати на епіцентр загоряння. В Україні використовуються спеціально оснащені Mi-8/Mi-17. На відміну від вертольотів літаки, зазвичай, можуть скидати не лише воду, а й вогнегасну суміш. Одним з найвідоміших у світі вважається Canadair CL-415 ("Superscooper"), здатний захоплювати воду прямо з водойм і скидати до 6 тисяч літрів за один захід. А найбільшим таким літаком у світі є американський Boeing 747 Global SuperTanker. Також свою ефективність довів ще один американський велетень C-130 Hercules - ці літаки зокрема залучалися до гасіння цьогорічних пожеж в Лос-Анджелесі. 

Та не лише за кордоном розробили потужну техніку здатну зупинити вогняну стихію - українська розробка літак Ан-32П неодноразово демонструвала свою ефективність і не лише на Батьківщині. Саме ці літаки допомагають зупиняти масштабні лісові пожежі в Туреччині. І вже цього року саме такі літаки вгамовували масштабні пожежі, зокрема, в Ізраїлі та Чорногорії. 

Примітно, що єдиним у світі комерційним оператором літака Ан-32П є українська компанія "XENA". Саме їх літак був залучений до гасіння пожеж у Чорногорії, яка цього року потерпала від вогняної стихії чи не найбільше за всі європейські країни. 

Як розповіли УНН у компанії "XENA", головною перевагою цих літаків є адаптивність та висока ефективність в екстрених ситуаціях. Так за один захід АН-32П може скинути до 8 тисяч літрів води та покрити площу від 35×160 до 20×300 метрів залежно від режиму скидання. Крім того, літак здатен працювати на висоті від 40 метрів зі швидкістю 250–260 км/год, що робить його особливо ефективним у гірських районах. А завдяки швидкій перезаправці АН-32П може доставляти до 32 тисяч літрів води щогодини.

Саме тому уряд ОАЕ залучив до гасіння масштабних лісових пожеж у Чорногорії українську компанію "XENA". Її літак прибув до Чорногорії за домовленістю прем’єр-міністра країни Мілойко Спаїча та міністра закордонних справ ОАЕ шейха Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна. Всі витрати щодо операції, включаючи пальне та витрати на роботу українського екіпажу, пожежогасіння взяли на себе ОАЕ. 

Розгортання українського "пожежника" в Чорногорії – це не лише ефективна тристороння співпраця, а й доказ того, що навіть у час війни українська авіація здатна пропонувати унікальні технології та фахівців світового рівня, презентуючи нашу країну з найкращої сторони. 

З огляду на це держава має підтримувати авіаційну галузь та стимулювати її розвиток, не дозволяючи війні нівелювати всі її здобутки, вважає політолог Руслан Бортник.

Можна лише привітати таку роботу компанії, і побажати державної та соціальної підтримки. Україна має створити спеціальні правові податкові умови, для роботи таких компаній на міжнародних ринках, щоб коли війна завершиться, українські компанії могли негайно повернутися на вітчизняний ринок і почати забезпечувати перевезення

- Руслан Бортник.

Адже українські авіаційні компанії весь час війни існують в надскладних умовах. І без державної підтримки можуть значно відстати в розвитку від іноземних компаній, що всі ці майже 4 роки працюють в мирному світі. Ба більше, експерт звернув увагу, що існує ризик повної втрати конкурентних можливостей українських компаній та повної експансії авіаційного ринку іноземними компаніями. 

Міжнародні конкуренти українських компаній продовжують розвиватися в мирних умовах, і вони будуть готові до дуже швидкого захоплення українського ринку авіаційних перевезень після завершення війни. Це не в інтересах України. В наших інтересах розвиток і підтримка своїх компаній

- підкреслив Бортник.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року українська авіаційна галузь втратила підтримку держави у вигляді податкових пільг та преференцій, які протягом багатьох років були ключовим інструментом її розвитку. Йдеться про звільнення від податку на прибуток, ПДВ, земельного податку та мита на імпорт комплектуючих. Саме ці механізми дозволяли модернізувати виробництво, запускати нові проєкти, залучати інвестиції та зберігати тисячі робочих місць навіть у надскладних умовах війни.

Так, за даними Аерокосмічної асоціації України, лише у 2017–2023 роках завдяки податковим стимулам підприємства авіаційної галузі вивільнили 9,3 млрд грн, тоді як держава отримала 22,9 млрд грн надходжень. Тобто кожна гривня підтримки поверталася до бюджету у 2,5 раза більшою сумою.

Втім після завершення дії цих преференцій компанії працюють на межі можливостей, виконуючи оборонні замовлення без достатнього фінансування. Експерти наголошують: якщо найближчим часом не відновити галузеві стимули, Україна ризикує втратити накопичений десятиліттями досвід, технології та висококваліфіковані кадри, а разом із ними шанс на відновлення повноцінної цивільної авіації у майбутньому.

Лілія Подоляк

Новини СвітуТехнологіїПублікації
Defence City
Мілойко Спаїч
Ізраїль
C-130 Hercules
Чорногорія
Мі-8
Європа
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Лос-Анджелес