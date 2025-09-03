Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені

Літо 2025 року стало справжнім "сезоном пожеж". Вогонь охопив південь Європи, Туреччину, Ізраїль та США. Стихія знищила тисячі гектарів лісу, зруйнувала інфраструктуру й змусила людей залишати свої домівки. Для боротьби зі стихією країни залучають усі доступні ресурси, зокрема, і пожежну авіацію, яка дозволяє здійснювати пожежегасіння на великих територіях. УНН вирішив зібрати інформацію про унікальні вертольоти та літаки, які дозволяють вгамувати стихію та дізнався цікаві факти про унікальний український літак-пожежник.

Для гасіння масштабних пожеж залучають гелікоптери та літаки. Серед найвідоміших гелікоптерів Eurocopter Dauphin, Eurocopter EC225 Super Puma, Sikorsky UH-60 Black Hawk. Ці вертольоти оснащені спеціальними резервуарами з водою (найчастіше це контейнери-"відра" (Bambi bucket), яку вони можуть скидати на епіцентр загоряння. В Україні використовуються спеціально оснащені Mi-8/Mi-17. На відміну від вертольотів літаки, зазвичай, можуть скидати не лише воду, а й вогнегасну суміш. Одним з найвідоміших у світі вважається Canadair CL-415 ("Superscooper"), здатний захоплювати воду прямо з водойм і скидати до 6 тисяч літрів за один захід. А найбільшим таким літаком у світі є американський Boeing 747 Global SuperTanker. Також свою ефективність довів ще один американський велетень C-130 Hercules - ці літаки зокрема залучалися до гасіння цьогорічних пожеж в Лос-Анджелесі.

Та не лише за кордоном розробили потужну техніку здатну зупинити вогняну стихію - українська розробка літак Ан-32П неодноразово демонструвала свою ефективність і не лише на Батьківщині. Саме ці літаки допомагають зупиняти масштабні лісові пожежі в Туреччині. І вже цього року саме такі літаки вгамовували масштабні пожежі, зокрема, в Ізраїлі та Чорногорії.

Примітно, що єдиним у світі комерційним оператором літака Ан-32П є українська компанія "XENA". Саме їх літак був залучений до гасіння пожеж у Чорногорії, яка цього року потерпала від вогняної стихії чи не найбільше за всі європейські країни.

Як розповіли УНН у компанії "XENA", головною перевагою цих літаків є адаптивність та висока ефективність в екстрених ситуаціях. Так за один захід АН-32П може скинути до 8 тисяч літрів води та покрити площу від 35×160 до 20×300 метрів залежно від режиму скидання. Крім того, літак здатен працювати на висоті від 40 метрів зі швидкістю 250–260 км/год, що робить його особливо ефективним у гірських районах. А завдяки швидкій перезаправці АН-32П може доставляти до 32 тисяч літрів води щогодини.

Саме тому уряд ОАЕ залучив до гасіння масштабних лісових пожеж у Чорногорії українську компанію "XENA". Її літак прибув до Чорногорії за домовленістю прем’єр-міністра країни Мілойко Спаїча та міністра закордонних справ ОАЕ шейха Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна. Всі витрати щодо операції, включаючи пальне та витрати на роботу українського екіпажу, пожежогасіння взяли на себе ОАЕ.

Розгортання українського "пожежника" в Чорногорії – це не лише ефективна тристороння співпраця, а й доказ того, що навіть у час війни українська авіація здатна пропонувати унікальні технології та фахівців світового рівня, презентуючи нашу країну з найкращої сторони.

З огляду на це держава має підтримувати авіаційну галузь та стимулювати її розвиток, не дозволяючи війні нівелювати всі її здобутки, вважає політолог Руслан Бортник.

Можна лише привітати таку роботу компанії, і побажати державної та соціальної підтримки. Україна має створити спеціальні правові податкові умови, для роботи таких компаній на міжнародних ринках, щоб коли війна завершиться, українські компанії могли негайно повернутися на вітчизняний ринок і почати забезпечувати перевезення - Руслан Бортник.

Адже українські авіаційні компанії весь час війни існують в надскладних умовах. І без державної підтримки можуть значно відстати в розвитку від іноземних компаній, що всі ці майже 4 роки працюють в мирному світі. Ба більше, експерт звернув увагу, що існує ризик повної втрати конкурентних можливостей українських компаній та повної експансії авіаційного ринку іноземними компаніями.

Міжнародні конкуренти українських компаній продовжують розвиватися в мирних умовах, і вони будуть готові до дуже швидкого захоплення українського ринку авіаційних перевезень після завершення війни. Це не в інтересах України. В наших інтересах розвиток і підтримка своїх компаній - підкреслив Бортник.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року українська авіаційна галузь втратила підтримку держави у вигляді податкових пільг та преференцій, які протягом багатьох років були ключовим інструментом її розвитку. Йдеться про звільнення від податку на прибуток, ПДВ, земельного податку та мита на імпорт комплектуючих. Саме ці механізми дозволяли модернізувати виробництво, запускати нові проєкти, залучати інвестиції та зберігати тисячі робочих місць навіть у надскладних умовах війни.

Так, за даними Аерокосмічної асоціації України, лише у 2017–2023 роках завдяки податковим стимулам підприємства авіаційної галузі вивільнили 9,3 млрд грн, тоді як держава отримала 22,9 млрд грн надходжень. Тобто кожна гривня підтримки поверталася до бюджету у 2,5 раза більшою сумою.

Втім після завершення дії цих преференцій компанії працюють на межі можливостей, виконуючи оборонні замовлення без достатнього фінансування. Експерти наголошують: якщо найближчим часом не відновити галузеві стимули, Україна ризикує втратити накопичений десятиліттями досвід, технології та висококваліфіковані кадри, а разом із ними шанс на відновлення повноцінної цивільної авіації у майбутньому.