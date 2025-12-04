Укренерго попереджає про графіки відключення світла 5 грудня по всій Україні
Київ • УНН
5 грудня по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 через наслідки російських атак.
У п’ятницю, 5 грудня, по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії через російські атаки. Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Завтра, 5 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг, а для промислових споживачів будуть введені обмеження потужності.
Нагадаємо
В Укренерго бачать ознаки, що можна буде скорочувати по часу відключень електроенергії, називаючи терміни "після Миколая".