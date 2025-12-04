$42.200.13
Укренерго попереджає про графіки відключення світла 5 грудня по всій Україні

Київ • УНН

 • 256 перегляди

5 грудня по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 через наслідки російських атак.

Укренерго попереджає про графіки відключення світла 5 грудня по всій Україні

У п’ятницю, 5 грудня, по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії через російські атаки. Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН

Завтра, 5 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться в повідомленні. 

Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг, а для промислових споживачів будуть введені обмеження потужності. 

Нагадаємо 

В Укренерго бачать ознаки, що можна буде скорочувати по часу відключень електроенергії, називаючи терміни "після Миколая". 

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна