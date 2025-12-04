Укрэнерго предупреждает о графиках отключения света 5 декабря по всей Украине

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 48 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 9016 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 13654 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 24799 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 16001 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 17647 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 17731 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 26801 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 44002 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36190 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.5м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 18589 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 20414 просмотра
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман11:36 • 10927 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 17111 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС12:47 • 7726 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 9000 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 17201 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 24793 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 36535 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 63749 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Бельгия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 3896 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 20477 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 24779 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 69635 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 72610 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
The New York Times
Фильм

Укрэнерго предупреждает о графиках отключения света 5 декабря по всей Украине

Киев • УНН

 • 430 просмотра

5 декабря по всей Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 из-за последствий российских атак.

Укрэнерго предупреждает о графиках отключения света 5 декабря по всей Украине

В пятницу, 5 декабря, по всей Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за российских атак. Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН

Завтра, 5 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

- говорится в сообщении. 

Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей, а для промышленных потребителей будут введены ограничения мощности. 

Напомним 

В Укрэнерго видят признаки, что можно будет сокращать по времени отключения электроэнергии, называя сроки "после Николая". 

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина