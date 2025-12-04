Укрэнерго предупреждает о графиках отключения света 5 декабря по всей Украине

В пятницу, 5 декабря, по всей Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за российских атак. Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

Завтра, 5 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты - говорится в сообщении.

Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей, а для промышленных потребителей будут введены ограничения мощности.

