Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 2460 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 8746 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
11:49 • 21427 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16829 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20686 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20369 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22343 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37453 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34762 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украинская компания "XENA" задействовала свой самолет Ан-32П для тушения пожаров в Черногории. Этот самолет может сбрасывать до 8 тысяч литров воды за один заход, работая на высоте от 40 метров.

Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене

Лето 2025 года стало настоящим «сезоном пожаров». Огонь охватил юг Европы, Турцию, Израиль и США. Стихия уничтожила тысячи гектаров леса, разрушила инфраструктуру и заставила людей покидать свои дома. Для борьбы со стихией страны привлекают все доступные ресурсы, в частности, и пожарную авиацию, которая позволяет осуществлять пожаротушение на больших территориях. УНН решил собрать информацию об уникальных вертолетах и самолетах, которые позволяют укротить стихию, и узнал интересные факты об уникальном украинском самолете-пожарном.

Для тушения масштабных пожаров привлекают вертолеты и самолеты. Среди самых известных вертолетов Eurocopter Dauphin, Eurocopter EC225 Super Puma, Sikorsky UH-60 Black Hawk. Эти вертолеты оснащены специальными резервуарами с водой (чаще всего это контейнеры-«ведра» (Bambi bucket), которую они могут сбрасывать на эпицентр возгорания. В Украине используются специально оснащенные Ми-8/Ми-17. В отличие от вертолетов самолеты, как правило, могут сбрасывать не только воду, но и огнетушащую смесь. Одним из самых известных в мире считается Canadair CL-415 («Superscooper»), способный захватывать воду прямо из водоемов и сбрасывать до 6 тысяч литров за один заход. А самым большим таким самолетом в мире является американский Boeing 747 Global SuperTanker. Также свою эффективность доказал еще один американский гигант C-130 Hercules — эти самолеты, в частности, привлекались к тушению нынешних пожаров в Лос-Анджелесе.

Но не только за границей разработали мощную технику, способную остановить огненную стихию — украинская разработка самолет Ан-32П неоднократно демонстрировала свою эффективность и не только на Родине. Именно эти самолеты помогают останавливать масштабные лесные пожары в Турции. И уже в этом году именно такие самолеты тушили масштабные пожары, в частности, в Израиле и Черногории.

Примечательно, что единственным в мире коммерческим оператором самолета Ан-32П является украинская компания «XENA». Именно их самолет был привлечен к тушению пожаров в Черногории, которая в этом году страдала от огненной стихии едва ли не больше всех европейских стран.

Как рассказали УНН в компании «XENA», главным преимуществом этих самолетов является адаптивность и высокая эффективность в экстренных ситуациях. Так за один заход АН-32П может сбросить до 8 тысяч литров воды и покрыть площадь от 35×160 до 20×300 метров в зависимости от режима сброса. Кроме того, самолет способен работать на высоте от 40 метров со скоростью 250–260 км/ч, что делает его особенно эффективным в горных районах. А благодаря быстрой перезаправке АН-32П может доставлять до 32 тысяч литров воды ежечасно.

Именно поэтому правительство ОАЭ привлекло к тушению масштабных лесных пожаров в Черногории украинскую компанию «XENA». Ее самолет прибыл в Черногорию по договоренности премьер-министра страны Милойко Спаича и министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна. Все расходы по операции, включая топливо и расходы на работу украинского экипажа, пожаротушение взяли на себя ОАЭ.

Развертывание украинского «пожарного» в Черногории – это не только эффективное трехстороннее сотрудничество, но и доказательство того, что даже во время войны украинская авиация способна предлагать уникальные технологии и специалистов мирового уровня, представляя нашу страну с лучшей стороны.

Учитывая это, государство должно поддерживать авиационную отрасль и стимулировать ее развитие, не позволяя войне нивелировать все ее достижения, считает политолог Руслан Бортник.

Можно только приветствовать такую работу компании и пожелать государственной и социальной поддержки. Украина должна создать специальные правовые налоговые условия для работы таких компаний на международных рынках, чтобы когда война завершится, украинские компании могли немедленно вернуться на отечественный рынок и начать обеспечивать перевозки

- Руслан Бортник.

Ведь украинские авиационные компании все время войны существуют в сверхсложных условиях. И без государственной поддержки могут значительно отстать в развитии от иностранных компаний, которые все эти почти 4 года работают в мирном мире. Более того, эксперт обратил внимание, что существует риск полной потери конкурентных возможностей украинских компаний и полной экспансии авиационного рынка иностранными компаниями.

Международные конкуренты украинских компаний продолжают развиваться в мирных условиях, и они будут готовы к очень быстрому захвату украинского рынка авиационных перевозок после завершения войны. Это не в интересах Украины. В наших интересах развитие и поддержка своих компаний

- подчеркнул Бортник.

Напомним

С 1 января 2025 года украинская авиационная отрасль потеряла поддержку государства в виде налоговых льгот и преференций, которые на протяжении многих лет были ключевым инструментом ее развития. Речь идет об освобождении от налога на прибыль, НДС, земельного налога и пошлины на импорт комплектующих. Именно эти механизмы позволяли модернизировать производство, запускать новые проекты, привлекать инвестиции и сохранять тысячи рабочих мест даже в сверхсложных условиях войны.

Так, по данным Аэрокосмической ассоциации Украины, только в 2017–2023 годах благодаря налоговым стимулам предприятия авиационной отрасли высвободили 9,3 млрд грн, тогда как государство получило 22,9 млрд грн поступлений. То есть каждая гривна поддержки возвращалась в бюджет в 2,5 раза большей суммой.

Впрочем, после завершения действия этих преференций компании работают на пределе возможностей, выполняя оборонные заказы без достаточного финансирования. Эксперты отмечают: если в ближайшее время не восстановить отраслевые стимулы, Украина рискует потерять накопленный десятилетиями опыт, технологии и высококвалифицированные кадры, а вместе с ними шанс на восстановление полноценной гражданской авиации в будущем.

Лилия Подоляк

