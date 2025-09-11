Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
Киев • УНН
Украинская авиакомпания XENA, специализирующаяся на пожаротушении, планирует удвоить свой авиапарк для участия в европейских тендерах. Компания уже имеет два самолета Ан-32П и активно тушит пожары в Черногории и Турции.
Украинская авиакомпания "XENA", специализирующаяся на воздушном пожаротушении, объявила о планах расширения своего флота в связи с активным участием в европейских тендерах, сообщает УНН.
Единственный коммерческий оператор самолетов АН-32П, украинская компания "XENA", несмотря на вызовы войны, развивается и масштабируется. Как рассказал в интервью основатель компании Роман Милешко, компания активно участвует в тендерах на тушение пожаров в Европе на следующий сезон. В связи с этим "XENA" строит амбициозные планы увеличить свой авиапарк вдвое.
Сейчас в компании "XENA" работает 49 специалистов. Это минимальное количество людей, необходимых для эксплуатации двух самолетов и администрирования деятельности компании. У нас есть полностью готовых два экипажа. Сейчас мы активно участвуем в тендерах на тушение пожаров в Европе на следующий сезон. Эта работа уже началась. Не исключаем, что у нас будет необходимость вводить в работу и третий, и четвертый самолеты. Над этим и работаем
Сейчас у компании есть два самолета Ан-32П, один из которых был приобретен, а другой – сконвертирован собственными силами на базе компании в Словакии. Самолеты уже имеют значительный опыт работы на международном рынке, ведь они неоднократно участвовали в тушении масштабных пожаров в Турции, Грузии и Черногории. Более того, самолеты компании и сейчас борются с пожарами в Черногории и Турции.
Активное участие компании "XENA" в тендерах подтверждает рост конкурентоспособности украинских авиационных операторов на международном рынке. С одной стороны – это достижение украинской компании, с другой – сигнал для власти о том, что нашу авиацию необходимо поддерживать, считает политолог Руслан Бортник.
Можно только приветствовать такую работу компании, и пожелать государственной и социальной поддержки. Украина должна создать специальные правовые налоговые условия для работы таких компаний на международных рынках, чтобы когда война завершится, украинские компании могли немедленно вернуться на отечественный рынок
Поэтому пример компании "XENA" демонстрирует, что развитие украинской авиации выходит далеко за пределы бизнес-интересов. Это одновременно вклад в укрепление позитивного имиджа государства, доказательство высокого профессионализма наших специалистов и сигнал для власти о необходимости поддержки отрасли. Ведь именно такие компании формируют образ Украины на международной арене, как страны, способной конкурировать, развиваться и утверждать авторитет в мире даже во время войны.