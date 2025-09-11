Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк

Украинская авиакомпания "XENA", специализирующаяся на воздушном пожаротушении, объявила о планах расширения своего флота в связи с активным участием в европейских тендерах, сообщает УНН.

Единственный коммерческий оператор самолетов АН-32П, украинская компания "XENA", несмотря на вызовы войны, развивается и масштабируется. Как рассказал в интервью основатель компании Роман Милешко, компания активно участвует в тендерах на тушение пожаров в Европе на следующий сезон. В связи с этим "XENA" строит амбициозные планы увеличить свой авиапарк вдвое.

Сейчас в компании "XENA" работает 49 специалистов. Это минимальное количество людей, необходимых для эксплуатации двух самолетов и администрирования деятельности компании. У нас есть полностью готовых два экипажа. Сейчас мы активно участвуем в тендерах на тушение пожаров в Европе на следующий сезон. Эта работа уже началась. Не исключаем, что у нас будет необходимость вводить в работу и третий, и четвертый самолеты. Над этим и работаем - рассказал Милешко.

Сейчас у компании есть два самолета Ан-32П, один из которых был приобретен, а другой – сконвертирован собственными силами на базе компании в Словакии. Самолеты уже имеют значительный опыт работы на международном рынке, ведь они неоднократно участвовали в тушении масштабных пожаров в Турции, Грузии и Черногории. Более того, самолеты компании и сейчас борются с пожарами в Черногории и Турции.

Активное участие компании "XENA" в тендерах подтверждает рост конкурентоспособности украинских авиационных операторов на международном рынке. С одной стороны – это достижение украинской компании, с другой – сигнал для власти о том, что нашу авиацию необходимо поддерживать, считает политолог Руслан Бортник.

Можно только приветствовать такую работу компании, и пожелать государственной и социальной поддержки. Украина должна создать специальные правовые налоговые условия для работы таких компаний на международных рынках, чтобы когда война завершится, украинские компании могли немедленно вернуться на отечественный рынок - Руслан Бортник.

Поэтому пример компании "XENA" демонстрирует, что развитие украинской авиации выходит далеко за пределы бизнес-интересов. Это одновременно вклад в укрепление позитивного имиджа государства, доказательство высокого профессионализма наших специалистов и сигнал для власти о необходимости поддержки отрасли. Ведь именно такие компании формируют образ Украины на международной арене, как страны, способной конкурировать, развиваться и утверждать авторитет в мире даже во время войны.