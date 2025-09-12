Новые Patriot для Украины и подробности атаки рф на Польшу: о чем Шмыгаль говорил с Келлогом
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со Спецпредставителем Президента США генералом Китом Келлогом в Киеве. Они обсудили результаты заседания "Рамштайн", получение систем Patriot и детали российского удара по Польше.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился со специальным представителем президента США Дональда Трампа, генералом Китом Келлогом. Во время этой встречи глава оборонного ведомства рассказал генералу о результатах заседания "Рамштайн" и сообщил новые детали российского удара по Польше, пишет УНН со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Telegram.
Был рад встретиться в Киеве со Спецпредставителем Президента США генералом Китом Келлогом. Выразил благодарность за мощную помощь со стороны США для Украины. Проинформировал генерала Келлога о результатах заседания "Рамштайн" на этой неделе, во время которого мы получили сильные сигналы поддержки
Также Шмыгаль и Келлог обсудили возможность получения Силами обороны Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним.
Также украинская сторона предоставила американской делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали российской провокации против Польши.
Такими действиями россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным
Также Шмыгаль призвал усилить санкционное давление на агрессора.
Дополнение
На полях международной выставки DSEI министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями шведской компании Saab. Стороны договорились продолжать сотрудничество для усиления возможностей Сил обороны в сфере ситуационной осведомленности в воздушном пространстве.
Шмыгаль сообщил, что в Украине выделили землю в безопасном регионе, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны.