Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - Шмигаль
Київ • УНН
Україна має намір створити лінії дронів на глибину до 30 км на лінії фронту, так звану Kill Zone, для запобігання майбутній агресії. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, наголосивши на необхідності підтримки партнерів у забезпеченні України FPV-дронами, роботизованими системами та далекобійними ракетами.
Україна планує створити лінії дронів радіусом до 30 км на лінії фронту. Про це за підсумками участі у щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" розповів міністр оборони Денис Шмигаль, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, разом із міністеркою транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Христею Фріланд та іншими гостями "говорили про те, як завершити цю війну".
Для цього потрібні сильна українська армія, достатньо зброї та потужні санкції проти агресора. Маємо створити умови, за яких путін буде змушений сісти за стіл перемовин
Він наголосив, що Україні потрібна підтримка партнерів, та окреслив "чіткі пріоритети":
- збереження життя військових. Для цього треба більше FPV-дронів, роботизованих систем, артилерійських снарядів.
- захист неба. Не лише системи ППО, але й дрони-перехоплювачі.
- далекобійні удари. Маємо виробляти й масштабувати дрони та ракети далекого радіусу дії.
Водночас у майбутньому ми не повинні дозволити агресії повторитися. Маємо створити так звану Kill Zone, яка сьогодні формується на лінії фронту. Це лінії дронів, що перекривають 10, 15, або навіть 30 км території
Він також розповів про розвиток оборонних інновацій.
"Ми фінансували стартапи в інноваційній сфері за моделлю венчурного фонду. І це дало поштовх нашим бізнесам, стартапам, малим компаніям, групам людей - розробляти й впроваджувати інновації в український ОПК", - резюмував Шмигаль.
Нагадаємо
Напередодні міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із спеціальним представником президента США Дональда Трампа, генералом Кітом Келлогом. Під час цієї зустрічі очільник оборонного відомства розповів генералу про результати засідання "Рамштайн" та повідомив нові деталі російського удару по Польщі.
