Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - Шмигаль

Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 18969 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 39537 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 48346 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 44396 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 56884 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 35664 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 58408 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 58865 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37706 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36806 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 11880 перегляди
Сигнал повітряної тривоги лунає у Польщі: яким населеним пунктам може загрожувати небезпекаVideo13 вересня, 16:28 • 6204 перегляди
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується13 вересня, 17:46 • 21479 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози18:05 • 8486 перегляди
Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові18:12 • 8212 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 48347 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 35247 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 36339 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 58409 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 34456 перегляди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Сибіга
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Франція
Державний кордон України
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 11932 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 58866 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 47291 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 95235 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 55613 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
E-6 Mercury

Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - Шмигаль

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Україна має намір створити лінії дронів на глибину до 30 км на лінії фронту, так звану Kill Zone, для запобігання майбутній агресії. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, наголосивши на необхідності підтримки партнерів у забезпеченні України FPV-дронами, роботизованими системами та далекобійними ракетами.

Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - Шмигаль

Україна планує створити лінії дронів радіусом до 30 км на лінії фронту. Про це за підсумками участі у щорічній зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" розповів міністр оборони Денис Шмигаль, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, разом із міністеркою транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Христею Фріланд та іншими гостями "говорили про те, як завершити цю війну".

Для цього потрібні сильна українська армія, достатньо зброї та потужні санкції проти агресора. Маємо створити умови, за яких путін буде змушений сісти за стіл перемовин

- написав Шмигаль.

Він наголосив, що Україні потрібна підтримка партнерів, та окреслив "чіткі пріоритети":

  • збереження життя військових. Для цього треба більше FPV-дронів, роботизованих систем, артилерійських снарядів.
    • захист неба. Не лише системи ППО, але й дрони-перехоплювачі.
      • далекобійні удари. Маємо виробляти й масштабувати дрони та ракети далекого радіусу дії.

        Водночас у майбутньому ми не повинні дозволити агресії повторитися. Маємо створити так звану Kill Zone, яка сьогодні формується на лінії фронту. Це лінії дронів, що перекривають 10, 15, або навіть 30 км території

        - уточнив міністр оборони.

        Він також розповів про розвиток оборонних інновацій.

        "Ми фінансували стартапи в інноваційній сфері за моделлю венчурного фонду. І це дало поштовх нашим бізнесам, стартапам, малим компаніям, групам людей - розробляти й впроваджувати інновації в український ОПК", - резюмував Шмигаль.

        Нагадаємо

        Напередодні міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із спеціальним представником президента США Дональда Трампа, генералом Кітом Келлогом. Під час цієї зустрічі очільник оборонного відомства розповів генералу про результати засідання "Рамштайн" та повідомив нові деталі російського удару по Польщі.

        Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль11.09.25, 22:17 • 47295 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Війна в УкраїніПолітика
        Христя Фріланд
        Канада
        Україна
        Денис Шмигаль