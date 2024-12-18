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Фриланд ушла в отставку из-за конфликта по 25% пошлине: сейчас правительство Трюдо «в опасности» - BBC

Фриланд ушла в отставку из-за конфликта по 25% пошлине: сейчас правительство Трюдо «в опасности» - BBC

Киев  •  УНН

 • 401 просмотра

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Министр финансов Канады подала в отставку из-за разногласий с Трюдо относительно реакции на угрозу 25% пошлины от Трампа. Отставка спровоцировала правительственный кризис и призывы к отставке самого премьер-министра Канады.

На фоне отставки министра финансов, правительство Трюдо в опасности - на это влияет также ссора из-за угрозы Трампа повысить налоги на импортируемые канадские товары.

Передает УНН со ссылкой на BBC.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вернется в Белый дом в январе 2025 года, ранее пообещал ввести пошлину в размере 25% на импортируемые канадские товары, - если общая граница не станет более безопасной.

Экономисты говорят, что тарифы могут иметь разрушительное влияние на экономику Канады. Тем временем в стране происходят правительственные изменения, которые могут спровоцировать «беспорядок». Речь идет о внезапной отставке министра финансов Христи Фриланд.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо снова оказалось в беспорядке после внезапной отставки министра финансов Христи Фриланд.

В своем резком письме об отставке, опубликованном в день, когда она должна была выступить с экономическим заявлением, Фриланд сослалась на разногласия со своим давним союзником относительно того, как реагировать на угрозу введения тарифов со стороны Дональда Трампа. Она отметила, что Трюдо сообщил, что больше не хочет, чтобы она была главным экономическим советником правительства. Интересно, что Трамп позже ответил Фриланд, написав, что ее «поведение было абсолютно токсичным и совсем не способствовало заключению сделок».

BBC пишет, что уход Фриланд застал правительство врасплох, «оставив судьбу запланированного экономического обновления под вопросом».

На фоне этого, Трюдо сам столкнулся с призывами уйти в отставку - от членов его собственной Либеральной партии.

Премьер-министр Канады ответил донорам партии на мероприятии в Оттаве: «Очевидно, что это был богатый на события день. Это был нелегкий день».

Напомним

Во время встречи в Мар-а-Лаго Трамп спредложил Канаде стать 51-м штатом США, если страна не выдержит 25% пошлины. Предложение вызвало «нервный смех» канадской делегации во главе с Трюдо.

Канадский надзорный орган судится с Google: подробности дела29 нояб. 2024, 02:31 • 17863 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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