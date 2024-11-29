Канадский надзорный орган судится с Google: подробности дела
Киев • УНН
Бюро защиты конкуренции Канады подало в суд на Google за антиконкурентное поведение в интернет-рекламе. Компанию могут заставить продать два рекламных инструмента и выплатить штраф в размере 3% мирового дохода.
Бюро защиты конкуренции Канады подало в суд на Google за предполагаемое антиконкурентное поведение в интернет-рекламе. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
В своем заявлении антимонопольный надзорный орган страны утверждает, что Google незаконно связал два рекламных инструмента, чтобы сохранить преимущество на рынке, и использовал это доминирующее положение, чтобы исказить рекламные аукционы, отдав предпочтение своим собственным инструментам.
Агентство сообщило, что подало заявление в трибунал по конкуренции (независимый судоподобный орган), который потребовал от Google продать два своих инструмента рекламных технологий.
В заявлении Google утверждается, что жалоба из Канады "игнорирует интенсивную конкуренцию, когда покупатели и продавцы рекламы имеют большой выбор, и мы с нетерпением ждем возможности представить наше дело в суде".
"Наши рекламные технологические инструменты помогают веб-сайтам и приложениям финансировать свой контент и позволяют компаниям любого размера эффективно привлекать новых клиентов",
По данным Бюро защиты конкуренции, расследование показало, что Google "злоупотребил своим доминирующим положением", как крупнейший поставщик рекламных технологий в Канаде.
Агентство заявило, что просит трибунал по конкуренции заставить Google продать два своих инструмента рекламных технологий и выплатить штраф в размере до 3% от мирового дохода компании "с целью содействия соблюдению" канадского законодательства о конкуренции.
У Google есть 45 дней, чтобы подать ответ в суд.
Напомним
Ранее, УНН сообщало, что Министерство юстиции США требует от Google продать браузер Chrome и ограничить монополию на поисковую систему. Регуляторы также хотят запретить компании заключать соглашения об установке поисковика по умолчанию